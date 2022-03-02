「一面當1家人 一面轟炸」 俄烏家庭最擔心兄弟相殘

將近一半的烏克蘭人在俄羅斯都有親戚，俄烏開戰變成親友之間的互相殘殺。圖為烏克蘭第二大城哈爾科夫1日遭俄軍轟炸後，救援人員從市政大樓廣場抬走屍體。（路透）

在錯綜複雜的歷史交融下，許多烏克蘭 人和俄羅斯 人在邊境兩邊都有親戚，如今因戰爭站在彼此的對立面。俄羅斯總統普亭 引發的衝突，已越過前線，進入許多烏克蘭和俄羅斯家庭裡、延伸至兩國遍布世界的僑民身上；戰爭造成家庭裂痕，還有人擔心親人在戰事中相殘。

「我在兩邊都有堂兄弟。」維吉尼亞州瑪麗華盛頓大學教授哈伯德(Dan Hubbard)說：「我真怕他們互相殘殺。」

64歲的哈伯德在美國由俄羅斯母親和烏克蘭曾祖母撫養長大；他記得她們過去如何一邊取笑對方口音、一邊分享自製捲心菜餡餅。如今，他有家人住在莫斯科附近，也有家人住在被俄軍包圍的烏克蘭第二大城市哈爾科夫。他的俄羅斯和烏克蘭表兄弟都已到了參軍年齡。哈伯德說，他一直避免看新聞，因為那對他來說太痛苦了。

「我對雙方都有感情，那些俄羅斯男孩甚至不知道自己為什麼在那裡。」哈伯德說：「我的堂兄弟因為一個瘋子的幻想而相殘。」

25歲的佐婭(Zoya)是聖彼得堡一家化妝品公司助理，她母親是俄羅斯人、父親是烏克蘭人，她在莫斯科附近長大，祖母用烏克蘭語與她交談，為她讀烏克蘭詩歌、唱烏克蘭歌曲。

「這場衝突就像你爸媽吵架一樣。」佐婭說：「你不能只選其中一個，因為你兩個都愛。」

2011年民意調查顯示，49%的烏克蘭人表示在俄羅斯有親戚，2015年有260萬烏克蘭公民住在俄羅斯。

現年45歲、住在倫敦的切爾卡斯基(Alona Cherkassky)母親是俄羅斯人，父親是烏克蘭人，她在莫斯科長大，但她常在祖父母居住的烏克蘭敖德薩(Odessa)過暑假。她一直為自己傳承雙重傳統而自豪，但隨著俄羅斯入侵，這已成為她痛苦的根源；她說：「這像是一次非常個人的攻擊。」

切爾卡斯基現年44歲的表弟喬基(Georgy)是俄羅斯動畫師，和來自烏克蘭海濱城市敖德薩的妻子住在莫斯科，他說，他妻子最近才將自己的烏克蘭身分與收養的俄羅斯身分區分開來，「因為他們正在轟炸她的祖國，她更認為自己是烏克蘭人。」

俄羅斯和烏克蘭的血緣關係曾一再被普亭強調，他號稱兩國有著共同傳承。對許多人來說，雙方關係如此緊密讓入侵更具毀滅性，但普亭卻將入侵合理化；喬基說：「我們的總統一面說我們都是一家人，一面轟炸他們。」

現年40歲的里亞霍夫斯卡婭(Nina Ryakhovskaya) 和烏克蘭丈夫住在基輔，她最近打電話給她住在俄羅斯伏爾加格勒(Volgograd)的表妹，告訴她俄羅斯人正在入侵烏克蘭。但她的表妹不相信，還告訴她俄羅斯只是對那裡的納粹進行特別行動。