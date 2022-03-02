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烏克蘭戰報#13：俄軍無差別轟炸哈爾科夫的血雨風暴

烏克蘭第二大城哈爾科夫持續遭俄軍砲擊 多人受傷死亡

首場國情咨文 拜登：禁俄航班飛美領空

記者顏伶如、編譯郭宣含／綜合報導
拜登總統（中）1日晚間發表國情咨文演說，宣布進一步制裁俄羅斯，禁止俄國飛機飛越美國領空；他也宣布舒緩通膨及對抗新冠疫情的措施。出席的國會議員戴口罩的人很少。後排左為副總統賀錦麗，右為眾院議長波洛西。（路透）
拜登總統（中）1日晚間發表國情咨文演說，宣布進一步制裁俄羅斯，禁止俄國飛機飛越美國領空；他也宣布舒緩通膨及對抗新冠疫情的措施。出席的國會議員戴口罩的人很少。後排左為副總統賀錦麗，右為眾院議長波洛西。（路透）

拜登總統1日晚間發表就職以來第一場國情咨文(State of the Union)演說表示，俄羅斯總統普亭(Vladimir Putin)必定要為侵略烏克蘭付出代價，並宣布進一步制裁俄羅斯，禁止俄國飛機飛越美國領空；拜登對外呼籲國際盟友團結一致，內政方面則宣布施政計畫綱要，具體項目包括抑制通膨，以及對抗正在消退、但仍有危險的新冠疫情。

這場國情咨文演說是疫情爆發以來，以及去年1月6日國會暴亂以後，全體國會議員首度受邀到眾院；國會議員魚貫入場並交談，而戴口罩的人並不多；商務部長吉娜‧雷蒙朵(Gina Raimondo)擔任今年的「指定倖存者」( Designated Survivor)。

在演說中，拜登首先讚揚烏克蘭人保家衛國的勇氣，並肯定西方盟邦紛紛果斷採取行動，設法提供烏克蘭軍隊武器，透過制裁打壓俄羅斯經濟；但他也表示會確保美國對俄制裁不會影響國內消費者。

拜登提出嚴正警告說，倘若俄羅斯不必為這次侵犯行動承擔後果，那麼普亭的侵犯行為將不會止於烏克蘭而已。

拜登指出，俄羅斯總統「嚴重失算，他以為可以長驅直入烏克蘭，認為可以讓自由世界屈服於他的威脅，結果嚴重失算，遭遇他從未預期和想像的反抗力量，他遇到了烏克蘭人民。」拜登邀請烏克蘭駐美國大使馬爾卡洛娃(Oksana Markarova)起立，高呼美國人與烏克蘭人同在，現場響起熱烈掌聲。

拜登也宣布禁止俄羅斯班機使用美國領空，「今晚我宣布，美國加入盟友行列，對所有俄國班機關閉美國領空，進一步孤立俄國並施壓其經濟」。

紐約時報指出，今年國情咨文議題廣泛，像是結合了多場演講的內容。

提經濟亮點 將擴大投資

俄烏戰爭爆發前，能源成本在全球市場已經一路飆漲，遲遲不退的新冠疫情更持續傷害美國家庭及經濟；對於解決通膨問題，拜登在演說中指出，將針對美國製造業產力擴大投資，促進供應鏈加速運作，降低勞工家庭的托兒及老人照護開銷壓力、降低處方藥價。

拜登批評前總統川普的減稅措施，並稱共和黨人花2兆元圖利富人後，現場首次出現當晚兩黨分歧的時刻，部分共和黨人噓聲以對。

拜登談論經濟亮點，包括低失業率和數十年來最強大的經濟成長，他重提那些遭通膨陰影掩蓋的正面經濟數據；國會議員開始歡呼「美國！美國！」(U.S.A.! U.S.A.!)

談疫情發展 再促打疫苗

拜登也關注新冠疫情發展，並呼籲美國人接種疫苗；他說新冠病毒不會控制大家生活，美國不該只接受與病毒共存。他表示美國人應做好準備因應新變種病毒，並表示學生必須重回校園。

拜登呼籲提供警察訓練和資源費用，獲得部分共和黨員支持；他反對自製幽靈槍並呼籲禁止攻擊武器雜誌，並敦促通過全面背景檢查。他也表達對同志和跨性別族群的支持，這對未來學校和州議會挑戰頗具意義。

烏克蘭駐美國大使Oksana Markarova（左）1日持烏克蘭國旗出席國情咨...
烏克蘭駐美國大使Oksana Markarova（左）1日持烏克蘭國旗出席國情咨文，受到第一夫人吉爾拜登（右）等歡迎。（路透）
拜登總統1日晚間發表國情咨文演說，宣布進一步制裁俄羅斯，禁止俄國飛機飛越美國領空...
拜登總統1日晚間發表國情咨文演說，宣布進一步制裁俄羅斯，禁止俄國飛機飛越美國領空；他也宣布舒緩通膨及對抗新冠疫情的措施。出席的國會議員戴口罩的人很少。（歐新社）

拜登 烏克蘭 俄羅斯

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