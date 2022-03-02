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烏克蘭戰報#13：俄軍無差別轟炸哈爾科夫的血雨風暴

烏克蘭第二大城哈爾科夫持續遭俄軍砲擊 多人受傷死亡

烏克蘭招降 俄兵喊暗號「百萬」就可拿約4.7萬美元

編譯柯立偉／綜合1日電
烏克蘭第二大城哈爾科夫民宅區遭俄軍發射大量飛彈，造成至少10名平民身亡，87棟建築損毀，部分區域已無暖氣和水電可用。圖為政府大樓周邊地區被轟後滿目瘡痍。（路透）
烏克蘭第二大城哈爾科夫民宅區遭俄軍發射大量飛彈，造成至少10名平民身亡，87棟建築損毀，部分區域已無暖氣和水電可用。圖為政府大樓周邊地區被轟後滿目瘡痍。（路透）

五角大廈高層官員1日表示，俄羅斯在烏克蘭首都基輔攻勢不順，除遭遇烏軍抵抗，也因燃料和食物短缺等後勤挑戰導致攻勢停滯，部分部隊士氣低落問題浮現；烏軍軍方趁此向俄軍心戰喊話，只要投降歸順並喊出暗號「百萬」(million)，不但全面赦免，還加碼獎勵500萬盧布(約4.7萬美元)的現鈔或加密貨幣。

要求匿名的美國國防部官員告訴記者：「我們感覺俄國對基輔的全面軍事行動，現階段已經停滯；他們顯然不是全都訓練有素，準備也不是都很充分，甚至有人不知道自己會被送上戰線；我們看到一些蛛絲馬跡，發現這些部隊已有人開始喪失士氣。」

莫斯科入侵烏克蘭六天後，五角大廈官員表示，駐紮基輔北方的俄國大軍幾乎沒有移動，但美國認為俄軍仍試圖包圍並拿下基輔，如有必要，將以圍城戰略達成。

此外，由於烏軍持續抵抗俄軍入侵，俄方尚未控制烏克蘭空域；事實上，俄國空軍在此役的表現讓各國軍事專家跌破眼鏡，看不出來究竟是莫斯科主動示弱欺敵，還是俄國空軍真的「外強中乾」；國防部官員表示，戰爭應「最大限度地使用武力」，且取得制空權是決定勝敗的關鍵一步，目前看不出俄軍為何明顯沒有全力出動；官員說：「有可能俄方不願意讓自己的飛機和飛行員承擔高風險。」

陸戰方面，俄軍第一位目標是拿下位於烏克蘭東北的第二大城哈爾科夫(Kharkiv)，卻在那裡遭遇激戰，至今無法成功攻陷；俄軍進展較順利的是南方戰線，由於集中部署克里米亞(Crimea)到俄國東部邊界的沿岸，俄軍成功控制馬立波(Mariupol)與赫爾松(Kherson)。

雖然這場戰役尚難分出勝負，但各種跡象初步顯示俄軍似有戰敗可能，烏克蘭國防部長列茲尼科夫(Oleksii Reznikov)1日直接對在烏克蘭作戰的俄羅斯軍人喊話，表示如果他們自動棄械，將獲得完全赦免和金錢補償。

列茲尼科夫在社群媒體發文說：「你們那些不想成為殺人犯而死的人可以自救；我們給俄軍選擇：在一場不公正的戰爭中死去，或是獲得全面赦免和500萬盧布補償；前提是他們放下武器，自願投降。」

烏克蘭 俄國 國防部

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