俄軍改戰術 飛彈瞄準基輔平民區 大電視塔遭轟

烏克蘭首都基輔電視塔1日下午遭俄羅斯空襲，造成附近五人死亡和五人受傷；烏國通訊單位表示，該攻擊使烏克蘭中央電視台的播報短暫中斷，當局被迫改用備用播報設施。（Getty Images）

俄羅斯軍隊在速戰速決的計畫受挫後，現改變策略，攻打平民區，意圖削弱烏克蘭 人的士氣與抵抗能力，並讓進攻緩慢的俄軍重燃信心；俄國 國防部長蕭依古(Sergei Shoigu)表示，俄國會繼續進攻烏克蘭，直到達成所有目標，包括烏克蘭「去軍事化和去納粹 化」，並保護俄國免受西方國家軍事威脅。

俄國國防部1日下午警告，俄國將攻擊烏克蘭首度基輔的情報與通訊設施，聲稱烏克蘭用這些設施對俄國發動「資訊攻擊」，並敦促附近居民盡速撤離以策安全。

俄羅斯軍隊因速戰速決的計畫受挫，改變策略攻打平民區。圖為首都基輔市一幢民用設施1日遭轟炸。（路透）

西方國家外交官認為，這表示基輔住宅區即將面臨大規模攻擊；外國駐基輔大使館的留守人員也紛紛撤離。

自俄軍進攻烏克蘭後便面臨諸多阻礙，拖慢進攻基輔的速度，美國國防一名官員表示，俄軍面臨種種挑戰，現在要重新集結並加以調整。

烏克蘭國家緊急服務部門指出，基輔一大電視塔1日下午遭空襲，造成附近五人死亡和五人受傷；烏國通訊單位表示，該攻擊使烏克蘭中央電視台的播報短暫中斷，當局改用備用播報設施。

烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelensky)表示，俄國想摧毀基輔的主要發電站，讓基輔無電可用。

俄國進攻烏克蘭已六天，俄羅斯總統普亭意圖掃除烏克蘭民選政府，阻止烏克蘭與西方國家結盟，但俄軍進攻速度不如軍事分析師預期，面臨烏克蘭人強烈抵抗和物資問題。

烏克蘭第二大城哈爾科夫(Kharkiv)官方指出，俄軍28日朝哈爾科夫民宅區發射大量飛彈，造成至少10名平民身亡；哈爾科夫市長泰芮可夫(Igor Terekhov)表示，該市約87棟建築損毀，部分區域已無暖氣和水電可用。

泰芮可夫28日指出：「俄軍齊射飛彈並非隨機失誤，而是有意滅絕人民，俄國人清楚他們轟炸的目標。」

俄國國防部長蕭依古1日在國營電視台表示：「俄國武裝軍力會繼續執行特別軍事任務，直到預設目標均達成。」

蕭依古表示，俄國政府要求烏克蘭「去軍事化和去納粹化」，並保護俄國不受到西方國家的軍事威脅。雖然澤倫斯基是猶太人，但俄國官方和媒體多次在無證據的情況下，聲稱澤倫斯基和烏國人民支持納粹主義。