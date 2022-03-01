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俄軍猛轟烏第二大城 哈爾科夫數十人喪生

編譯陳韻涵／綜合28日電
遭遇強力抵抗後，俄羅斯加緊進攻基輔，圖為基輔外圍道路上被擊毀的俄軍裝備。(歐新社)
遭遇強力抵抗後，俄羅斯加緊進攻基輔，圖為基輔外圍道路上被擊毀的俄軍裝備。(歐新社)

俄羅斯與烏克蘭戰爭進入第五天，俄軍28日猛轟烏克蘭第二大城哈爾科夫(Kharkiv)，造成數十人喪生；在烏軍頑強反抗下，已讓俄軍後勤遭遇挑戰；烏克蘭駐美國大使馬爾卡洛娃(Oksana Markarova)28日懇請美國國會提供更多援助，協助她的國家對抗一場「殘酷的戰爭」，指俄國動用真空彈(vacuum bomb)。

社群媒體影片圖像顯示，哈爾科夫28日遭受猛烈砲火攻擊，多枚火箭接連在該城東北部的沙爾提夫卡(Saltivka)住宅區爆炸。

哈爾科夫市議會表示，這波攻擊造成一名女性平民死亡、31人受傷，這讓該城犧牲的士兵人數增至15人、平民16人。 

哈爾科夫地方行政首長西涅古波夫(Oleg Synegubov)28日表示，該市沒有軍隊陣地或戰略基礎設施，俄國依然砲擊平民區。

烏克蘭內政部長顧問赫拉先科(Anton Gerashchenko)則說，「哈爾科夫遭火箭砲猛轟，數十人死亡、數百人受傷」；此外，東北部城市遭受攻擊，分離分子控制的盧甘斯克(Luhansk)和頓內次克(Donetsk)附近有數十人喪生。

赫拉先科說：「哈爾科夫遭大規模火箭砲攻擊，數十人死亡」，當地情況宛如「夢魘」。

烏克蘭檢察總長維涅迪克托瓦(Iryna Venediktova)也在臉書貼文，形容哈爾科夫「今日比昨日更像地獄」；她分享一段影片，顯示飛彈炸進民宅廚房窗戶，一名女子的腿部皮開肉綻，送醫不治。

其他社群媒體上流傳的影片顯示，哈爾科夫住宅區冒出濃煙，民宅只剩斷垣殘壁。

由衛星圖像顯示，俄軍多方攻擊烏克蘭並已向首都基輔(Kyiv)挺進，預期將展開更猛烈攻勢；不過，英國國防部也表示，俄國對基輔的攻勢已因後勤不足與烏軍頑強抵抗而放緩。

烏克蘭駐美大使馬爾卡洛娃28日懇請美國國會提供更多援助，協助烏克蘭對抗殘酷戰爭，「俄國用了『日內瓦公約』禁止的真空彈」。真空彈又稱熱武器，燃燒周遭氧氣產生高溫爆炸，殺傷力更強且持久。

她表示，烏克蘭與美國拜登政府及國會積極合作，取得更多武器並祭出更嚴厲的制裁，「他們(俄國)應付出沉重代價」。

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