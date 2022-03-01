普亭重啟核戰夢魘？美考慮提升核武警戒級別

俄羅斯總統普亭下令核武部隊備戰後，全球都籠罩在核戰陰影下。圖為普亭(右二)於2020年視察俄軍演習。(美聯社)

美聯社分析，俄羅斯總統普亭 威脅恐將烏克蘭戰爭擴大變成核衝突，但並未透露是否調整俄國 核軍的狀態；此新發展將迫使拜登 總統評估原本不太可能出現的選項，包括是否提升美國核軍力的警戒級別。

此為一大轉折，不到一年前，普亭和拜登才在瑞士日內瓦(Geneva)峰會中發出聲明，雙方似乎頗同意核戰威脅是冷戰時期的遺物，並指出「核戰無法打贏，永遠都不該發起。」

俄國跟美國都隨時將洲際彈道飛彈(ICBM)維持在高度準備狀態，據信俄國潛射彈道飛彈也跟美國一樣處於此準備狀態。普亭的言論有如核戰威脅，即使在冷戰時期也不常聽到。

● 核戰風險

普亭27日下令核子嚇阻部隊維持「特殊戰鬥輪制」(special regime of combat duty)，美國官員表示，他們不清楚普亭有何打算。美國和俄國領袖很少暗示會有核武威脅，尤其是烏克蘭正面臨戰爭，核風險更不容忽視。俄國總統可獨自授權下令發動核武攻擊。

軍控協會(Arms Control Association)執行總裁金博爾(Daryl Kimball)表示，在烏克蘭戰爭中再添核武因子極度危險，美國、拜登和北約(NATO)必須極度克制行動，不該還以相同顏色。

金博爾警告：「現在是這場危機中非常危險的時刻，我們必須呼籲美國領袖從核衝突邊緣離開。」

● 核武戒備狀態的意義

根據美國核條令，武器警戒級別是嚇阻攻擊的關鍵；這表示在收到通知後短時間因應的準備狀態，敵人不易搶得攻擊先機或恐面臨嚴重報復。

不過有人認為，若在危機中將ICBM維持高度警戒，總統的決策空間會被壓縮，且可能對假警報發動攻擊；有些武器管控專家主張可分開ICBM的核彈頭，降低ICBM的高度戒備狀態。

不過一旦重新組裝飛彈，這可能被視為情勢升溫之舉，恐使危機惡化。

● 美國如何因應

對於普亭的聲明，目前拜登政府保持降低緊張的基調，一部分可能因為普亭的用詞意義不明，而且美國情報機構的情資顯示，並無證據顯示普亭打算採取令人憂心的行動，例如在俄國可攜帶核武的機隊裝載核武，或是增加部署彈道飛彈潛艦。