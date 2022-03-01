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俄被曝要暗殺烏總統及高官 從非洲派400名傭兵

編譯柯立偉／綜合28日電
據說俄羅斯調動華格納傭兵團到烏克蘭，準備暗殺烏國政要。圖為烏克蘭戰場上的殂擊手。(Getty Images)
據說俄羅斯調動華格納傭兵團到烏克蘭，準備暗殺烏國政要。圖為烏克蘭戰場上的殂擊手。(Getty Images)

據英國泰晤士報導，俄國入侵烏克蘭前曾透過私營軍事企業華格納集團(The Wagner Group)與非洲傭兵團接觸，自當地派出400名成員前往烏克蘭基輔(Kiev)執行暗殺任務，而暗殺對象就是包含烏克蘭總統澤倫斯基(Vladimir Zelenskyy)的眾多烏克蘭高官，並為莫斯科將在烏克蘭成立的親俄魁儡政權做準備。

據報導，烏克蘭當局遲至2月26日始獲得相關情報，因此這也是基輔在烏俄開戰後迅速下發宵禁令的主要原因；目前基輔市內下午5時至隔天上午8時為宵禁期間，暫定持續至少36小時，基輔市長克里契科(Vitali Klitschko)說：「宵禁期間任何在外遊蕩的人都將被視為敵軍，請所有人諒解，不要出門。」

美國官員表示，目前可以確認基輔市內確實有親俄的非洲籍兵團，且確實應已加入華格納集團麾下，但尚無法證實他們在基輔的目的就是暗殺烏國政要；此外，由於正式出兵前俄方需要大量關於烏克蘭的情報，因此推斷外籍兵團可能早在去年年底就以各種偽裝身分進入基輔。

官員還指出，招聘外籍軍團暗殺澤倫斯基是俄國推卸責任的手法，當這些人真的成功取下澤倫斯基的人頭後，普亭仍可以說「不是我幹的」。官員說：「普亭要的是『無法被追究責任』，因此俄國政府的策略就是戴上『手套』，讓外籍兵團在基輔做一些正規軍無法做的事，例如使用神經毒劑或其他無法追蹤的武器攻擊。」

華格納集團雖是俄羅斯「私營」的軍事企業，但實與莫斯科當局有密切聯繫，俄羅斯常利用華格納作為白手套，以非正規手段擴大國際影響力，例如由於法軍留駐非洲國家馬利(Mali)協助掃蕩薩拉菲聖戰組織(Salafi-jihadist)的部隊開始撤退，華格納在當地的活動日趨明顯，已引起西方各國側目；再加上華格納被控犯下一系列搶劫、謀殺和戰爭等罪行，國務卿布林肯(Antony Blinken)去年12月起聯合歐洲各國對華格納進行制裁。

烏克蘭 宵禁 澤倫斯基

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