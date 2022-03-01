逾50萬烏克蘭人湧進歐盟東側 德國稱接收所有難民

逃離戰火的大批烏克蘭人抵達邊界，排隊等候進入波蘭。(Getty Images)

聯合國估計，自從戰爭爆發以來，來自烏克蘭 的50多萬難民已湧入歐盟東側，到了28日人潮仍未出現減退跡象。波蘭、匈牙利、斯洛伐克(Slovakia)、羅馬尼亞及並非歐盟成員的摩爾多瓦，近日邊境 檢查哨都出現大排長龍的車輛與巴士等候入境，某些民眾則帶著家當徒步跨越邊境，希望躲避家鄉的戰火，尋求歐盟體制的安全庇護。

德國外交部長安娜琳娜‧貝爾伯克(Annalena Baerbock)28日與斯洛維尼亞外長洛迦(Anze Logar)舉行聯合記者會時表示，德國將接收所有逃離家園的烏克蘭難民。她說：「我們正在協助從烏克蘭逃離的民眾。我們在邊境地區為民眾提供援助，安排民眾前往所有歐洲國家。」

貝爾伯克也說，德國承諾為烏克蘭提供更多人道援助。

另一方面，聯合國大會本周將於紐約舉行，貝爾伯克呼籲所有聯合國會員國應該孤立俄羅斯，做為俄羅斯侵略烏克蘭的懲罰。

匈牙利邊境城鎮拜賴格舒拉尼(Beregsurany)的一處臨時接待中心裡，聚集了來自烏克蘭的數百名難民，等候搭乘接駁車前往下一個交通轉運站，在匈牙利或其他地點尋找落腳之處。

來自烏克蘭北部城市日托米爾(Zhytomyr)的24歲資訊科技專案經理瑪麗亞‧帕維魯希科(Maria Pavlushko)接受美聯社訪問時說，上周在喀爾巴阡山(Carpathian Mountains)滑雪度假時，突然接到俄軍入侵烏克蘭訊息。她說：「我祖母打電話給我，並說城裡已經開戰了。」

帕維魯希科說，將從匈牙利繼續動身前往波蘭，投靠住在當地的母親，但祖母仍在日托米爾，父親則已加入對抗俄軍的行列。她說，為父親挺身參戰感到光榮，「我很多朋友，很多年輕男孩，都摩拳擦掌準備殺死俄軍」。

出現於拜賴格舒拉尼及東歐地區其他邊境地區的許多烏克蘭難民當中，來自印度 、奈及利亞或其他非洲國家，戰爭爆發時正在烏克蘭工作或就學的外籍人士。

18歲印度留學生阿米德(Masroor Ahmed)便是其中之一，戰爭爆發時正在烏克蘭西部城市特諾皮爾(Ternopil)就讀醫學院。阿米德與其他18名印度留學生一起撤離到匈牙利邊境，接下來目的地是布達佩斯(Budapest)，因為印度政府已安排撤僑專機在當地接應印度公民。