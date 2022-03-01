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聯合國大會「特別緊急會議」 2日表決籲俄撤軍案

編譯洪毅／綜合28日電
聯合國安理會與聯合國大會28日分別召開緊急會議，繼續討論俄羅斯揮兵入侵烏克蘭一事。圖為安理會28日在紐約市開會情況。(Getty Images)
聯合國安理會與聯合國大會28日分別召開緊急會議，繼續討論俄羅斯揮兵入侵烏克蘭一事。圖為安理會28日在紐約市開會情況。(Getty Images)

為因應俄羅斯入侵烏克蘭，聯合國大會28日召開無法被「安理會五常」否決的特別緊急會議，儘管沒有約束力卻標誌著當前局勢之罕見、嚴峻；另外，由於歐美制裁發威，如英國石油(BP)、殼牌(Shell)等企業儘管面臨巨大損失，但宣布將全面撤出俄國

會議沒有否決權 但決議無強制力

聯合國大會的緊急會議歷史上只召開過10次，上次召開為1997年；所有聯合國成員國代表都可在會議上發表講話，三分之二成員國同意就可通過決議文，預計3月2日表決，中、美、英、法、俄等五個安理會常任理事國無法行使否決權。

烏克蘭駐聯合國代表團大使基斯利茨亞(Sergiy Kyslytsya)就在大會上表示，若烏國滅亡，世界將再無和平可言。

出席安理會的烏國駐聯合國大使基斯利斯亞28日在會上譴責俄羅斯。(美聯社)
出席安理會的烏國駐聯合國大使基斯利斯亞28日在會上譴責俄羅斯。(美聯社)

俄羅斯駐聯合國大使涅本齊亞28日在安理會中發言。(美聯社)
俄羅斯駐聯合國大使涅本齊亞28日在安理會中發言。(美聯社)

據美聯社引述消息人士報導，緊急會議的決議文與俄羅斯日前在安理會封殺內容相去不遠，包括譴責俄國入侵烏克蘭，敦促俄國立即停止對烏國用兵、並立刻撤軍等；惟該決議文只有象徵性，沒有任何強制性的約束力。

BP、殼牌等大企業 相繼撤資俄國

另一方面，由於歐美制裁俄羅斯力度強大，BP、Equinor、滙豐(HSBC)、殼牌等企業，以及澳洲、挪威的主權財富基金均宣布撤出或削減在俄國的業務；美國兩大證交所暫停交易俄企股票等。

對部分企業來說影響是巨大的，例如BP是俄羅斯最大的外國投資者，脫手俄羅斯石油(Rosneft)20%持股將造成250億元的成本，撤出俄國也會讓BP的石油及天然氣儲備量腰斬。

全球跨國企業紛紛取消在俄羅斯的投資。圖為英國石油公司27日宣布取消投資協議。(美...
全球跨國企業紛紛取消在俄羅斯的投資。圖為英國石油公司27日宣布取消投資協議。(美聯社)

殼牌石油公司。(美聯社)
殼牌石油公司。(美聯社)

殼牌在俄羅斯也有30億元的非流動性資產，執行長范伯登(Ben van Beurden)表示，俄國的舉動是「毫無意義的侵略行為」，公司不能「袖手旁觀」。

一些企業則聲援烏克蘭或提供具體幫助 ，例如SpaceX執行長馬斯克(Elon Musk)宣布，其星鏈(Starlink)已在烏國上空運作，這讓烏國網路設施遭俄羅斯摧毀後，仍可繼續使用網路。

俄羅斯 俄國 烏克蘭

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