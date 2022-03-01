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瑞士「放棄中立」凍結俄國資金 美國各州響應撤資

編譯孫梁、林梅婕／綜合報導
在俄羅斯有投資事業的美國各州紛紛採取措施， 制裁侵略烏克蘭的俄國。圖為賓州一家酒莊28日貼出告示，不再販售俄國產的伏特加酒。(美聯社)
在俄羅斯有投資事業的美國各州紛紛採取措施， 制裁侵略烏克蘭的俄國。圖為賓州一家酒莊28日貼出告示，不再販售俄國產的伏特加酒。(美聯社)

為制裁俄羅斯入侵烏克蘭並加緊對俄金融施壓，美國多州28日宣布從俄羅斯企業撤資，並鼓勵私營企業採取同樣措施，儘管各州表示制裁達不到國家制裁的程度，但希望藉此展現與烏克蘭的團結；而瑞士也在28日祭出制裁，總統卡西斯(Ignazio Cassis)宣布放棄該國長期以來維持「中立」的承諾，凍結俄羅斯在瑞士的金融資產。

喬治亞州議會議長拉斯頓(David Ralston)要求將喬州退休基金從俄羅斯資產張迅速撤出，他說：「我不想用喬州的錢補貼普亭。儘管我們在國際事務上的作用有限，但仍要清楚地表明立場。」

印第安納州議會通過法案，禁止俄羅斯控制的企業和非營利組織在一年內收購印州房地產，民主黨州眾議員德沃夏克(Ryan Dvorak)說：「印州不會成為俄羅斯不義之財的避風港。」

紐約州長霍楚(Kathy Hochul)簽署行政令，禁止紐約州與俄羅斯做生意，下令州府部門從協助俄羅斯入侵烏克蘭的公司和機構剝離資金與資產。

賓州議會提出法案，要求賓州的養老金基金撤出對俄政府及其重要支持者的投資，州財政廳開始剝離在俄羅斯企業的股份；阿肯色州議會也提案授權該州銀行凍結俄羅斯寡頭的資產，並抵制俄羅斯產品。

科羅拉多州長波利斯(Jared Polis)禁止州府部門與俄羅斯的國有企業及其附屬承包商做生意，科州養老金基金將從受到聯邦制裁的俄羅斯國有銀行撤資800萬元。

馬里蘭、維吉尼亞和愛阿華等州長也陸續表態要求中斷與俄羅斯的州際友好關係。

另外，瑞士總統卡西斯表示，該國將立即凍結俄羅斯寡頭如總統普亭(Vladimir V. Putin)、總理米舒斯京(Mikhail V. Mishustin)、外交部長拉夫羅夫(Sergey V. Lavrov)，以及上周歐盟發動制裁的367人等，在瑞士的所有金融資產，「在這些黑暗的日子裡，瑞士將與烏克蘭人站在一起」。

俄羅斯 烏克蘭 喬州

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