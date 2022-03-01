俄烏小麥占全球出口1/3 供應鏈雪上加霜 全球通膨加劇

烏俄戰事衝擊兩國經濟，加上西方各國對俄羅斯祭出的制裁，對全球供應鏈衝擊餘波不容小覷。圖為俄國莫斯科一家換匯店2月28日張貼的俄羅斯盧布兌換美元、歐元的匯率。(美聯社)

烏俄戰事讓兩國經濟運作遭到衝擊，交通運輸受阻，多國也對發動入侵的俄羅斯祭出制裁；「華爾街日報」報導，此情勢的影響不僅止於兩國產量豐富的能源及糧食，供應鏈 衝擊餘波不容小覷，恐怕讓全球面臨更為嚴峻的通膨前景。

俄羅斯開採全球逾40%的鈀及25%的釩；此外，俄烏兩國合計占全球小麥出口的三分之一，玉米出口的19%，以及葵花油出口的80%，主要透過黑海沿岸港口運輸，但是此海域目前已因戰事而遭到封鎖。

兩國其他重要能源或礦產包括原油、天然氣、鋁、鈷、銅、鎳、氖等；但全球產業鏈可謂牽一髮而動全身，供應鏈衝擊的餘波可以傳佈地既深且遠。

除了海域及港口外，鐵路、航空運輸目前不是取消就是得繞道，連帶影響亞洲與歐洲的貨物往來，尤其考慮到自從塞港問題等供應鏈危機後，許多歐亞運輸改透過火車或飛機；此外，將俄羅斯排除出Swift交易系統也導致與俄國貿易難度大增。

晶片缺貨連帶衝擊汽車 產業，而在美國，半導體生產必要的氖、鈀、六氟環丁烯等，幾乎100%仰賴俄羅斯及烏克蘭 ；此外，鈀還用來製造汽車的觸媒轉換器，鈷、鎳則是製造電動車電池的必要金屬礦物。

俄烏兩國的鐵礦未必有絕對的支配力，但是在烏克蘭經營的瑞士出口商Ferrexpo將鐵礦輸出後，其原料為為日本製鐵(Nippon Steel)及奧鋼聯(Voestalpine)等煉鋼巨頭所使用；而Ferrexpo目前表示，裝載鐵礦的貨輪目前無法從烏國出港。

事情可能仍有轉圜餘地，因為戰爭及制裁的確切影響目前仍不清楚，而且烏克蘭的小麥通常到8月才會採收，企業的庫存或能爭取一段時間尋求替代方案；況且過往歷史表明，企業的韌性通常比外界預期的還要大。

但不論如何，長期依賴「很長」供應鏈的汽車產業已感受衝擊，例如福斯汽車(Volkswagen)在烏克蘭的專門為汽車配線的產線被迫暫停，這會連帶影響到位於德國的茲威考(Zwickau)廠房，而該廠房又是福斯的電動車的最重要生產地。

福斯發言人在烏俄開戰後表示：「烏克蘭不是我們的產線中樞，但突然間我們發現，我們的生產真的有一個部份就這樣不見了。」