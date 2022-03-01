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西方制裁俄央行 盧布重貶30%…俄民眾搶領現鈔

編譯洪毅／綜合28日電
俄國總統普亭入侵烏克蘭，引起國際憤怒，發動嚴厲經濟制裁俄羅斯。全球都受影響。圖為烏克蘭港口城市馬立波的在民眾排隊提款。(美聯社)
俄國總統普亭入侵烏克蘭，引起國際憤怒，發動嚴厲經濟制裁俄羅斯。全球都受影響。圖為烏克蘭港口城市馬立波的在民眾排隊提款。(美聯社)

由於俄羅斯入侵烏克蘭，多國祭出半世紀來未有之嚴厲制裁，讓俄國難以跨境交易及動用外匯儲備，導致盧布28日一度重貶30%，為因應衝擊，俄國央行一舉大幅升息，基準利率由9.5%大漲至20%，暫停股市交易一天；至於俄國普通民眾則蜂擁至各大銀行提領現金。

俄羅斯曾面臨過多次貨幣危機，再加上2014年併吞克里米亞的制裁，讓俄國近年來加緊健全國內銀行體系，並累積約6300億美元的黃金及外匯儲備；但是美國財政部一名官員就像華爾街日報表示，制裁要讓那看似「堡壘」的、成為「空中樓閣」。

歐美對俄羅斯的制裁包括：封殺俄國央行將外匯儲備兌換成盧布的能力；盯上俄國主權財富基金「俄羅斯直接投資基金」(Russian Direct Investment Fund)，避免俄國利用他國政府或私人銀行規避制裁等；封鎖主要銀行的跨境支付能力等。

美國財政部還頒布命令，禁止美國公民或實體與俄羅斯央行進行交易，形同凍結所有俄國在美資產；此外，占俄國海外資產10%的日本也加入凍結行列，預計其他G7國家也會跟進。

總體來說，歐美的制裁強度為過去50年來未見，俄國央行也承認，其制裁將對金融、經濟造成「可怖衝擊」。

盧布在28日因此一度重貶30%；為因應此情勢，俄國央行28日一舉升息42碼，將基準利率從9.5%上調至20%，並祭出資本管制措施，包括限制民眾跨境交易及在跨國銀行存款等。

由於制裁發威，28日銀行上班後，就有大量俄羅斯民眾前往銀行提錢，銀行門外大排長龍，ATM現金耗盡的消息時有所聞；莫斯科市政府還表示，制裁可能讓民眾無法透過如Apple Pay、Google Pay等外國平台進行支付交易。

俄國總統普亭入侵烏克蘭，引起國際憤怒，發動嚴厲經濟制裁俄羅斯。莫斯科金融失序，盧...
俄國總統普亭入侵烏克蘭，引起國際憤怒，發動嚴厲經濟制裁俄羅斯。莫斯科金融失序，盧布大幅貶值。圖為俄國聖彼得堡市民眾上月25日大排長龍，提取美元與歐元。(美聯社)

學者們指出，盧布重貶將讓俄羅斯進口產品價格飆升，電子產品首當其衝，不過國內生產的糧食比較可能倖免；另一方面，大幅升息抵禦通膨，卻也會打擊俄國企業，衝擊經濟。

目前的制裁並不包括禁運能源，但制裁的強度足夠讓全球各機構擔心與俄國實體往來的後果；雖然這也是制裁的目的之一，但也是雙面刃，加劇世界各地本已十分惱人的通膨情勢。

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