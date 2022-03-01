大軍挺進基輔 俄烏邊打邊談

俄羅斯(左)和烏克蘭的官方代表團28日在白俄羅斯境內展開首輪談判。(路透)

俄羅斯攻擊烏克蘭 的炮火日漸猛烈，俄軍大規模部隊已抵達烏克蘭首都基輔(Kyiv)城外，在烏軍持續頑強抵抗下，基輔28日瀰漫著緊張的氣氛，東部城市則傳出轟隆爆炸巨響；俄烏雙方代表團28日首次展開談判，但未達成任何協議，在談判前白俄羅斯 甚至對烏克蘭發射多枚飛彈。

美國民間太空科技公司「馬薩爾科技公司」(Maxar Technologies)27日發布的高解析度衛星影像表示，俄國 地面部隊、數百輛裝甲車、燃料和補給車隊組成的大軍綿延逾3.5哩，部署在距離基輔北部40哩處並持續朝基輔方向挺進；俄軍不僅更靠近基輔，也持續派兵由北方南下，對基輔形成南北夾擊之勢。

馬薩爾28日兩度更新數據，稱俄軍與車隊綿延約17哩，之後修正為逾40哩；「有線電視新聞網」(CNN)28日報導，這列大軍包括裝甲車、坦克車、拖曳火砲系統，以及其他後勤補給車輛。

馬薩爾過去數周持續發布追蹤俄軍部署的衛星圖像，指這波大規模調動包括數以百計軍用車輛；另有衛星圖像顯示，烏克蘭一座機場附近的空襲與戰火猛烈。

烏克蘭軍民堅強抵抗，俄軍進展有限，俄烏雙方代表團28日在白俄羅斯接近烏克蘭的邊界展開談判，這是俄烏開戰以來雙方首次高層會談。

烏國總統府表示，烏國談判目標是立即停火及俄軍撤離烏克蘭；俄國談判代表、俄國總統普亭的顧問梅丁斯基(Vladimir Medinsky)說，俄國希望達成有利俄烏的協議，但未透露俄方條件或談判目標。

美聯社報導，烏俄此次談判並未達成任何協議，僅表示會繼續磋商。

談判進行之際，俄軍仍加強攻勢；烏克蘭內政部長顧問赫拉先科(Anton Gerashchenko)說，俄軍以火箭砲攻擊第二大城哈爾科夫(Kharkiv)，造成數十人死亡、數百人受傷，但烏軍已從俄軍手中奪回哈爾科夫的控制權；俄軍27日一度攻進城內，遭烏克蘭守軍擊退。

美國官員表示，俄國盟友白俄羅斯很快便會派兵入侵烏克蘭支援俄軍；美國政府官員同日驅逐12名俄國外交官員，指這些人涉及「諜報活動」。

烏克蘭官員說，白俄已發射多枚飛彈，其中多枚飛彈落在基輔以西約93哩的托米爾(Zhytomyr)機場。

歐盟則展現空前團結態度，積極援助烏克蘭，包括提供逾5億美元的軍火給烏軍，並宣布禁止所有俄國飛機進入歐盟領空。