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烏克蘭戰報#11：烏俄談判「有詐」？俄國經濟戰總崩潰

白俄羅斯公投廢除非核地位 可允俄羅斯部署核武

新聞眼／基輔久攻不下 俄羅斯高估俄軍、低估烏國

記者 郭崇倫
俄烏兩軍在烏克蘭第二大城哈爾科夫交戰，一輛俄國裝甲運兵車起火燃燒。(Getty Images)
俄烏兩軍在烏克蘭第二大城哈爾科夫交戰，一輛俄國裝甲運兵車起火燃燒。(Getty Images)

烏克蘭軍民已擋住俄軍連續數天對首都基輔的攻勢，烏克蘭國防部宣稱有3000名俄軍陣亡，並有3000人被俘。戰爭中的宣傳未必可信，但基輔久攻不下是事實，這證明俄國總統普亭與國防部長蕭伊古事先估計錯誤。

俄國沒辦法速戰速決，主要是三方面錯估：高估自己的軍事能力，低估烏克蘭政府與人民的反抗意志，以及錯估西方團結抗拒俄羅斯的程度。

俄已出兵10萬 折損飛機坦克

在軍事能力方面，入侵前俄軍部署在烏克蘭邊境軍力達20萬，普亭最初僅出動三分之一約6萬兵力，發現不夠，已增加到約10萬人，可能還不夠，必須全部投入。

普亭剛開始不願全軍出動，主要顧忌大軍深入烏境，後勤難以為繼。2008年喬治亞戰爭僅打了一周，俄軍不到百人陣亡，百餘人負傷；現在烏克蘭戰爭規模更大，只會更久。俄軍已有多架直升機被擊落，數目不詳的坦克被擊毀，而且美國證實二架伊爾-76大型運輸機被擊落。

烏軍展現鬥志 奪回被占基地

其次，俄國根據過去經驗認為烏克蘭部隊不堪一擊。2014年，烏克蘭海軍司令就公開叛變，率部投降，克里米亞烏克蘭守軍也在被圍下棄械投降。但這次開戰後，烏軍卻展現鬥志，基輔附近機場被俄軍特種部隊占領後，烏軍居然一度奪回。外界估計，烏軍指揮系統一直運作中，才能屢次挫敗針對總統澤倫斯基的斬首行動和突襲行動，最具體的證明是，俄軍大規模合圍基輔企圖遭到挫敗，説明烏軍的抵抗有效。

烏國民兵剽悍 長期與俄作戰

2014年開始，烏克蘭就開始武裝民兵，稱為志願軍事分隊，當時組建超過50個營，超過1萬2000人，裝備精良，在頓內次克與盧甘斯克兩個分離地區，與敵對民兵及俄國便衣部隊作戰。

這些烏國民兵包括赫赫有名的亞速營與艾達營，艾達營在烏東綁架勒贖，對付婦孺，手段殘酷，曾被「國際特赦組織」指責犯下種族滅絕罪行；亞速營配備重型武器，獲得烏克蘭寡頭富豪資助，除了正規薪餉還有加給，士氣比一般正規軍要高。

德土匈挺制裁 普亭只能硬幹

最後，普亭原本認為歐美不可能團結，但隨著戰事持續人道危機惡化，反而促使各國一致抗俄。最明顯的是德國態度轉變，德國政府宣布將運交烏克蘭1000枚反戰車武器及五百枚地對空刺針飛彈。

4月即將選舉的匈牙利總理奧班，向來與歐盟作對，一個月前還到莫斯科訪問，要俄羅斯提供便宜的天然氣及投資核電廠，可是現在，也改變態度，宣稱將支持歐盟對俄國的所有制裁。

過去與俄國稱兄道弟的土耳其，已重新考慮要禁止俄國艦艇進入黑海增援，過去還維持中立的法國也積極執行歐盟的制裁，在英倫海峽截查一艘俄國貨船，懷疑它屬於被歐洲制裁的企業。

普亭雖有這些錯估，但既已開戰，就只有硬著頭皮，不斷投下資源與軍力求勝，證明自己沒有錯。

烏克蘭 俄國 普亭

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