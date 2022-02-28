俄令核子嚇阻部隊警戒 美嗆：提高緊張 合理化侵略伎倆

俄羅斯總統普亭27日在電視發表聲明，他下令俄國核子嚇阻部隊警戒待命。（美聯社）

俄羅斯總統普亭 27日在電視發表聲明，他下令俄國 核子嚇阻部隊警戒待命，引起嚴重關切；白宮發言人莎奇(Jen Psaki)同日立即回應，普亭無端提高緊張程度與威脅，這是俄國將侵略合理化的一貫伎倆；不過芬蘭外交部長前一日曾警告，俄國不排除動用核武。

普亭27日在電視會談中下令身邊的國防部長與軍事參謀長，讓核子嚇阻部隊警戒待命。普亭指出，近日國際制裁，與北約(NATO)國家「挑釁言論」，讓他不得不下令核子嚇阻部隊維持「特殊戰鬥輪制」。

這是普亭近日第二次提到俄國核武，並警告西方不要插手；他在侵略烏克蘭 之初就發出警告，若有國家要阻擋俄國，將面臨史上從未遇到的後果。

俄軍27日增援。基輔郊外可見俄軍砲襲後的滾滾濃煙。(路透)

美國與北約盟友堅持不派軍到烏克蘭，一部分也是因為擔心核武強權恐相互對峙。

莎奇27日在「美國廣播公司」(ABC)節目上表示，普亭派出核子嚇阻部隊，「這是普亭在衝突過程中常有的模式，他生出不存在的威脅，進一步將侵略行動合理化，全球社會與美國人民應以此角度看待。」

另一名高官27日告訴有線電視新聞網(CNN)，普亭此舉使情勢「再度升溫，實在沒必要」；他指出普亭一再捏造受到威脅，但其實他從未面臨烏克蘭和北約的威脅。

美國駐聯合國大使湯瑪斯-葛林斐德(Linda Thomas-Greenfield)27日呼籲，「這表示聯合國和全球應加速動作，讓普亭為此負起責任。」

烏克蘭駐美國大使馬爾卡洛娃(Oksana Markarova)27日告訴CNN，普亭行動再次展示俄國的恐怖主義行為。

北約秘書長史托騰柏格(Jens Stoltenberg)表示，普亭對北約的指控是種危險言論且不負責任，俄國不只威脅烏克蘭，還威脅北約。

在烏東頓內次克的烏國婦女接受軍事訓練，抵抗俄軍。(美聯社)

不過白俄羅斯總統盧卡申科(Alexander Lukashenko)對此持不同看法，在烏克蘭和俄羅斯同意在白俄羅斯邊界舉行和平對談後，他27日警告，西方對俄國的制裁把俄國推往第三次世界大戰。

盧卡申科表示：「現在很多國家說要制裁俄國的銀行業、天然氣、石油和切斷其與全球支付系統SWIFT的聯繫，這比戰爭還糟，無異於將俄國推向第三次世界大戰，我們必須克制以免陷入麻煩，因為核戰就是一切的終結。」

芬蘭外交部長哈維斯托(Pekka Haavisto)26日曾示警，俄國準備進一步提高戰爭，且準備動用一切可能方式，這絕對少不了核武，而且俄國領袖偶爾提到古巴飛彈危機，當時也牽涉核飛彈。