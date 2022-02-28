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烏克蘭戰報#11：烏俄談判「有詐」？俄國經濟戰總崩潰

白俄羅斯公投廢除非核地位 可允俄羅斯部署核武

俄軍首度承認有官兵傷亡 未透露確切數字

編譯潘勛／綜合27日電
烏克蘭第二大城哈爾科夫市當局表示烏國部隊27日與進犯的俄軍交戰，取得勝利。圖為市內一輛遭燒毀的軍車。(美聯社)
烏克蘭第二大城哈爾科夫市當局表示烏國部隊27日與進犯的俄軍交戰，取得勝利。圖為市內一輛遭燒毀的軍車。(美聯社)

侵烏戰爭進行到第四天，俄羅斯軍方首度承認部隊有人傷亡，唯不肯透露確切數字；俄國防部發言人科納申科夫(Igor Konashenkov)少將表示，同袍有傷有亡。

美聯社27日報導，交戰兩造俄國、烏克蘭都宣稱造成對方死傷及戰爭損失，但所稱數字迄今無法核實；科納申科夫的聲明倒是俄方官員首度承認，俄方部隊有人戰死。

烏克蘭很早便承認己方將士陣亡或受傷，但人數估計也無法查證。

國際紅十字會(ICRC)表示，已接獲烏克蘭駐聯合國大使等人的要求，想把戰爭中陣亡的俄軍遺體送還他們故鄉，但確實數字也沒公布。

烏國駐聯合國大使基斯利斯亞(Sergiy Kyslytsya)26日便發推文指出，烏克蘭向ICRC呼籲提供協助，把「數千名」在侵烏戰爭中陣亡的俄軍遺體送回俄國；所附表格宣稱已打死3500名俄軍。

基斯利斯亞指出，俄軍父母應取得機會，「有尊嚴地埋葬其子弟」、「別讓(俄國總統)普亭掩藏悲劇有多麼嚴重」。

ICRC駐聯合國常設觀察員萊蒂提婭‧庫爾托(Laetitia Courtois)表示，安全情況是當前首要考量，ICRC的地面團隊受阻，因此無法證實死亡人數等其他細節。

庫爾托表示，ICRC可以充當中間人，在可能範圍內協助歸還軍人遺體及戰爭中其他人道事務，包括釐清失蹤人口的下落，幫忙家人團聚，推動保護戰俘。

聯合國表示，已證實至少240平民喪生，包括俄國24日入侵烏國爆發戰鬥，當時至少有64人被害，但相信「確實數字可想而知要高得多」，很多傷亡報告尚待核實。

聯合國人道事務協調廳(OCHA)26日深夜公布目前統計數字；聯合國人權機構設有嚴格的核實方法及流程，以了解戰爭中的死亡人數；OCHA也指出，民用基礎設施受損，讓數十萬烏國民眾缺水缺電，大致發生在烏國北、東及南部。

俄軍27日增援。基輔郊外的烏克蘭民兵27日把守陣地。(路透)
俄軍27日增援。基輔郊外的烏克蘭民兵27日把守陣地。(路透)

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