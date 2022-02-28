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烏克蘭戰報#11：烏俄談判「有詐」？俄國經濟戰總崩潰

白俄羅斯公投廢除非核地位 可允俄羅斯部署核武

衛星圖顯示俄軍續挺進基輔 裝甲車綿延逾3哩

編譯洪毅／綜合27日電
民間的馬薩爾科技27日公布衛星影像顯示，大批俄羅斯部隊在距離烏克蘭首都基輔約64公里外的地方集結，朝基輔挺進。(Getty Images)
民間的馬薩爾科技27日公布衛星影像顯示，大批俄羅斯部隊在距離烏克蘭首都基輔約64公里外的地方集結，朝基輔挺進。(Getty Images)

烏俄戰爭爆發進入第四天，俄羅斯與白俄羅斯聯軍三面夾擊烏克蘭，仍未拿下烏國兩座最大的城市、首都基輔與第二大城哈爾科夫(Kharkiv)，但有衛星圖像顯示，可能有綿延超過三哩的俄軍地面部隊正挺進基輔；另一方面，俄軍則宣稱已拿下烏國南部兩座城市。

相對於腹地廣大的烏克蘭，北部的基輔與東北部的哈爾科夫距離邊界並不遙遠，俄軍迄今無法拿下這兩大城已超出外界預料之外，甚至據傳也比莫斯科當局預期的要慢得多。烏國總統澤連斯基幕僚阿列斯托維奇(Oleksiy Arestovych)還說，敵人士氣正在下降，攻勢或能在一、兩天後瓦解。

基輔持續受到俄軍轟炸及間諜搗亂，市長克里琴科(Vitali Klitschko)表示，目前已有九名平民死亡，並在早前宣布26日起實施宵禁至至少28日，夜間未授權仍在外者一概視為潛在的細作；克里琴科表示，市政府職員對事情的發生感到「震驚」，但並未因此「消沉」。

而在27日，試圖進占哈爾科夫的俄軍則遭到潛伏的輕裝部隊打擊，許多俄軍陣亡或被俘；烏軍27日釋出的畫面顯示，上午疑似有五輛俄軍坦克遭到殲滅，到了下午，這座工業城市依然在烏克蘭人的掌握中，市長謝內胡博夫(Oleh Synehubov)表示，已經成功掃除進犯城市的敵人。

但是俄軍似乎沒有偃旗息鼓的意思，太空技術公司Maxar的衛星圖像顯示，俄軍地面部隊依然持續往基輔挺進，涵蓋數百輛軍車的部隊綿延約3.25哩，距離基輔約40哩；目前俄軍持續橫越基輔西北部的車諾比(Chernobyl)，一度進犯到基輔旁的城鎮伊爾平(Irpin)，但遭到擊退，烏軍還自毀基輔橋梁以試圖拖延俄軍進攻。

根據俄軍說法，目前俄軍完全封鎖的其中兩座烏克蘭南部城市，其中一座是距離克里米亞半島不遠的赫爾松(Kherson)，另一座是克里米亞半島以東、位於亞速海沿岸的伯德揚斯克(Berdyansk)，俄軍還稱，一個駐紮於哈爾科夫東北部的地對空飛彈團已全員投降；但是這些消息尚無法得到全面證實。

民間的馬薩爾科技27日公布衛星影像顯示，大批俄羅斯部隊在距離烏克蘭首都基輔約64...
民間的馬薩爾科技27日公布衛星影像顯示，大批俄羅斯部隊在距離烏克蘭首都基輔約64公里外的地方集結，朝基輔挺進。(Getty Images)

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