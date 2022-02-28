普亭端出核武 俄烏將在烏境會談 烏克蘭總統：效果有限
俄羅斯入侵烏克蘭戰況陷入膠著，美國官員27日表示，白俄羅斯最快28日派軍支援俄國入侵烏克蘭；此前烏克蘭和俄國才同意在烏國境內靠白俄羅斯之處舉行會談，烏克蘭總統預期會談效果有限，但仍願意不設前提阻止戰爭，他也譴責白俄羅斯讓俄軍借道入侵；烏國外交部長庫列巴(Dmytro Kuleba)同日表示，俄國受挫才願談判，烏克蘭將寸土不讓。
俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）27日發表電視演說，指控西方國家對俄羅斯的不友善動作，並表示他已下令國防首長讓俄羅斯的核子「嚇阻部隊」進入高度警戒。
美國一名匿名官員27日晚間匿名表示，白俄羅斯準備派軍到烏克蘭，支援俄羅斯入侵行動，最快28日展開部署；白俄羅斯總統盧卡申科(Alexander Lukashenko)是俄羅斯總統普亭親密盟友，該名官員指出：「如今白俄羅斯顯然是俄羅斯的延伸。」
俄烏首次「高級別」會談
由於烏克蘭軍民堅強抵抗，俄軍進展有限，俄羅斯和烏克蘭27日先後同意在白俄羅斯舉行會談；如果這次會談順利舉行，將是開戰以來俄烏雙方首次高級別會談。
俄國克里姆林宮27日表示，俄方代表團已前往白俄羅斯第二大城戈麥(Gomel)準備與烏克蘭官員會談；代表團負責人兼普亭助手梅丁斯基(Vladimir Medinsky)也下最後通牒，警告烏方若拒絕會談，就為流血事件負全責。
烏國總統澤倫斯基(Volodymyr Zelensky)隨後發表聲明，表示他與白俄總統盧卡申科通話以後，已同意派出代表團與俄方在烏克蘭和白俄邊境普里皮亞季河(Pripyat River)附近舉行不預設前提的會談；他指出，盧卡申科「將在烏國代表團抵達、談判與返國等期間，確保白俄領土的所有飛機、直升機和飛彈留在地面」。
俄國願意談判又威脅動用核武可能和俄軍攻勢受挫有關；俄軍一度攻進烏克蘭第二大城哈爾科夫(Kharkiv)，27日遭當地守軍擊退，另一邊的俄軍主力也尚離基輔20公里。
澤倫斯基27日雖同意和平會談，但也坦言他認為這場會談不會有結果，但就算機會不大，身為總統仍應竭力阻止戰爭。
烏克蘭內政部27日宣布，俄軍侵略行動已造成烏國至少352平民喪生，包括14名孩童，另有1684人受傷。
烏克蘭國家安全局官方報告指出，基輔以西約93英里的日托米爾機場(Zhytomyr Airport)遭飛彈擊中，而飛彈發射自白俄羅斯境內。
烏譴責白俄 讓俄借道入侵
俄羅斯部分軍事行動來自白俄羅斯境內，澤倫斯基27日和盧卡申科通話時，譴責白俄羅斯讓俄軍借道入侵，但他未透露對話內容。
烏國外長庫列巴27日表示，俄國軍事受挫才願意放棄先決條件進行會談，但是烏克蘭不會投降和反抗，也不會放棄任何一寸領土。
來源：TODAY
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