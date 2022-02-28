普亭端出核武 俄烏將在烏境會談 烏克蘭總統：效果有限

經過五天戰火交鋒後，俄國總統普亭批准代表團與烏克蘭代表團進行談判。(美聯社)

俄羅斯入侵烏克蘭 戰況陷入膠著，美國官員27日表示，白俄羅斯 最快28日派軍支援俄國 入侵烏克蘭；此前烏克蘭和俄國才同意在烏國境內靠白俄羅斯之處舉行會談，烏克蘭總統預期會談效果有限，但仍願意不設前提阻止戰爭，他也譴責白俄羅斯讓俄軍借道入侵；烏國外交部長庫列巴(Dmytro Kuleba)同日表示，俄國受挫才願談判，烏克蘭將寸土不讓。

俄烏兩軍26日在烏克蘭第二大城哈爾科夫交戰，一輛俄國裝甲運兵車起火燃燒。(Getty Images)

俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）27日發表電視演說，指控西方國家對俄羅斯的不友善動作，並表示他已下令國防首長讓俄羅斯的核子「嚇阻部隊」進入高度警戒。

美國一名匿名官員27日晚間匿名表示，白俄羅斯準備派軍到烏克蘭，支援俄羅斯入侵行動，最快28日展開部署；白俄羅斯總統盧卡申科(Alexander Lukashenko)是俄羅斯總統普亭親密盟友，該名官員指出：「如今白俄羅斯顯然是俄羅斯的延伸。」

俄烏首次「高級別」會談

由於烏克蘭軍民堅強抵抗，俄軍進展有限，俄羅斯和烏克蘭27日先後同意在白俄羅斯舉行會談；如果這次會談順利舉行，將是開戰以來俄烏雙方首次高級別會談。

烏克蘭士兵27日在第二大城哈爾科夫清理戰場，從俄軍裝甲車上拆卸榴彈炮射擊器。(Getty Images)

俄國克里姆林宮27日表示，俄方代表團已前往白俄羅斯第二大城戈麥(Gomel)準備與烏克蘭官員會談；代表團負責人兼普亭助手梅丁斯基(Vladimir Medinsky)也下最後通牒，警告烏方若拒絕會談，就為流血事件負全責。

烏國總統澤倫斯基(Volodymyr Zelensky)隨後發表聲明，表示他與白俄總統盧卡申科通話以後，已同意派出代表團與俄方在烏克蘭和白俄邊境普里皮亞季河(Pripyat River)附近舉行不預設前提的會談；他指出，盧卡申科「將在烏國代表團抵達、談判與返國等期間，確保白俄領土的所有飛機、直升機和飛彈留在地面」。

俄國願意談判又威脅動用核武可能和俄軍攻勢受挫有關；俄軍一度攻進烏克蘭第二大城哈爾科夫(Kharkiv)，27日遭當地守軍擊退，另一邊的俄軍主力也尚離基輔20公里。

烏克蘭同意與俄國代表團在接近白俄羅斯的烏克蘭境內與俄方談判停火。烏克蘭總統澤倫斯基27日對全國發表談話。他強調對談判不先設立場，但也不抱信心。(Getty Images)

澤倫斯基27日雖同意和平會談，但也坦言他認為這場會談不會有結果，但就算機會不大，身為總統仍應竭力阻止戰爭。

烏克蘭內政部27日宣布，俄軍侵略行動已造成烏國至少352平民喪生，包括14名孩童，另有1684人受傷。

烏克蘭國家安全局官方報告指出，基輔以西約93英里的日托米爾機場(Zhytomyr Airport)遭飛彈擊中，而飛彈發射自白俄羅斯境內。

烏譴責白俄 讓俄借道入侵

俄羅斯部分軍事行動來自白俄羅斯境內，澤倫斯基27日和盧卡申科通話時，譴責白俄羅斯讓俄軍借道入侵，但他未透露對話內容。

烏國外長庫列巴27日表示，俄國軍事受挫才願意放棄先決條件進行會談，但是烏克蘭不會投降和反抗，也不會放棄任何一寸領土。

來源：TODAY