歐盟提供烏克蘭戰機 航空業加入制裁、空中孤立俄國

歐洲與加拿大27日先後宣布禁止俄國航機飛越各自的領空，進一步孤立俄國。 圖為在俄國第二大機場謝列梅捷沃機場上的俄羅斯航空的空中巴士航機。(美聯社)

歐洲聯盟外交和安全政策高級代表波瑞爾(Josep Borrell)26日表示，應基輔(Kiev)方面要求，歐盟 會員國將提供戰機予烏克蘭 ，以對抗俄羅斯的陸空夾擊；同時西方各國展開一連串航空運輸制裁措施，不只政府宣布對俄籍飛機關閉領空，民營航空公司也加入制裁行列，進一步在國際上孤立俄羅斯，嚴厲制裁。

法新社報導，波瑞爾說：「烏克蘭外長庫列巴(Dmytro Kuleba)告訴歐盟，他們需要烏克蘭軍方能夠操縱的戰機；由於部分會員國有這樣的機種，我們將應要求提供烏國所需的軍火及重要軍備。」

此外，在最新對俄制裁方面，最先對俄羅斯祭出航空制裁的是英國政府，24日宣布對所有俄籍飛機關閉領空，雖引來俄方以相同手段報復，但架不住歐洲各國同仇敵愾，目前除白俄羅斯 、瑞士、盧森堡、葡萄牙、匈牙利、希臘、摩爾多瓦、斯洛伐克以南至巴爾幹半島等前南斯拉夫聯邦國家以外，歐洲幾乎全面對俄關閉領空，進行天空孤立。

愛沙尼亞總理卡拉斯(Kaja Kallas)說：「西方各國應在政治上及經濟上全面孤立俄羅斯侵略者，我們這些民主國家的天空中，永遠沒有侵略者飛機的一席之地」。

事實上，為避免2014年馬來西亞航空MH17號航班空難重演，各大航空公司早已自主避開烏克蘭全境及俄羅斯西南部高加索山一帶空域；投資顧問公司史提富(Stifel)物流分析師布魯斯．張(Bruce Chan)說：「飛機為避開禁航區必須繞行更遠的路線，如此一來必定耗費更多燃料；現在全球能源價格飆升，航空公司的燃料成本會更高。」

除了官方發布禁航令外，民間航空公司也加入制裁行列；達美航空(Delta)於25日開出第一槍，發出聲明表示：「我們已全面取消所有飛往俄羅斯及烏克蘭的班機及與俄羅斯航空簽訂、允許旅客跨公司預訂機票的代碼共享協議，本公司將為所有受影響的旅客提供膳宿。」

漢莎航空(Lufthansa)26日也發出新聞稿，指「由於當前俄羅斯出現需要密切關注的情況，未來七日內所有往返俄羅斯的航班全面取消；本公司不會飛越俄羅斯領空，也將密切關注烏俄事態發展，並與各國政府保持密切聯繫。」