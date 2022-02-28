德送軍火援烏 立場大轉彎促歐洲罕見團結

歐洲大國德國改變政策，反對普亭侵略烏克蘭，宣布提高國防預算。圖為上萬德國柏林民眾27日在「6月17日大道」上集會，抗議俄國侵略烏克蘭。(美聯社)

面對俄羅斯威脅不斷升高，歐洲國家領袖過去幾年裡雖曾嘗試聯手對抗，卻苦無具體成果。而現在，俄羅斯侵略烏克蘭 的短短幾天後，克里姆林宮所做所為，造成罕見團結一致的歐洲。

華盛頓郵報分析，德國 身為歐洲最大經濟體，對於其他國家想對俄羅斯祭出強硬行動，長久以來經常出手阻撓。不過，周末期間，德國態度出現巨幅改變，德國總理蕭茲(Olaf Scholz)宣布大量增加國防預算，並核准為烏克蘭提供軍火。

歐盟 不久之後旋即跟進，宣布將資助烏克蘭並提供包括戰鬥機在內的武器；這項宣布堪稱歐盟對俄烏戰爭態度的分水嶺。

德國柏林市27日10萬民眾走上街頭，抗議俄羅斯入侵烏克蘭；數以萬計平民百姓參加示威，隔外受到其他國家矚目，因為德國自從二次大戰結束以來，向來不願捲入國際衝突糾紛。

英國陸軍前參謀長戴內特(Lord Dannatt)說，過去幾天的情勢發展，對歐洲、歐盟來說，都是一記當頭棒喝，「令人感到悲哀與難過的是，對烏克蘭也是當頭棒喝，知道警醒，為時已晚」。

報導指出，德國態度轉變，讓歐盟得以採取解決問題的新方向。歐盟27日指出，將阻斷所有俄羅斯持有、登記或控制的飛機，包括俄羅斯富豪的私人飛機進出歐盟領空。某些俄羅斯官方媒體也將遭到歐盟禁止。

歐盟執委會主席范德賴恩27日在歐盟總部的布魯塞爾記者會上宣布全力支持烏克蘭，提供購買抗俄的先進戰機。(美聯社)

歐盟也表示，將以超過5億元手筆提供致命武器及非致命軍事補給給烏克蘭，包括油料、防禦裝備等。

歐盟執委會主席范德賴恩(Ursula von der Leyen)27日說：「有史以來，歐盟將第一次為某個正在遭受攻擊的國家購買並運送武器及其他裝備。」

德國基爾大學(Kiel University)安全政策研究中心政治學者狄爾瑟斯(Marcel Dirsus)說，從歐盟27日的宣布可以看出德國立場轉變後引發的漣漪效應。他分析，如果德國反對的話，現在出現的後續發展便非常不可能產生。

華郵報導，至於德國、歐盟態度改變究竟將對烏克蘭帶來如何影響，目前仍是未知數。德國並不會派兵前往烏克蘭，其他歐盟國家也沒有派兵打算，理由是擔心與擁有核武的俄羅斯正面衝突。