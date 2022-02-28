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烏克蘭戰報#11：烏俄談判「有詐」？俄國經濟戰總崩潰

白俄羅斯公投廢除非核地位 可允俄羅斯部署核武

烏克蘭難民已逾30萬 歐盟成員國提供3年庇護

編譯徐薏茹／綜合27日電
歐盟27日表示目前已有超過30萬烏克蘭難民逃往歐盟國家。圖為27日在港口城市馬立波市的難民收容所裡的一位抱著女孩的婦人。(美聯社)
歐盟27日表示目前已有超過30萬烏克蘭難民逃往歐盟國家。圖為27日在港口城市馬立波市的難民收容所裡的一位抱著女孩的婦人。(美聯社)

俄國入侵烏克蘭進入第五天，歐盟27日表示目前已有超過30萬烏克蘭難民逃往歐盟國家，歐盟已準備好迎接即將抵達的400萬左右烏克蘭難民。

歐盟內政委員約翰遜(Ylva Johansson)27日宣布，歐洲執行委員會(The European Commission)下周將要求成員國提供烏克蘭難民暫時庇護所，時限為三年，成員國必須同意這項命令，約翰遜表示大部分成員國都表示贊同。

由於俄羅斯入侵，預計將有700萬左右的烏克蘭人流離失所，烏克蘭人可以在歐盟免簽證停留90天，並可在成員國之間自由往返，許多人已經前往烏克蘭僑民眾多的國家，主要為捷克、德國、義大利、波蘭、葡萄牙、西班牙。

約翰遜說明目前已申請庇護的烏克蘭人民人數有限，大部分投靠住在歐盟的親友，「但是事情會變化，我們需要準備好迎接更多人。」

烏克蘭鄰國，包括波蘭、斯洛伐克、羅馬尼亞及匈牙利等國皆極力援助烏克蘭。

波蘭許多公民動員協助烏克蘭難民穿越邊境，提供住所、食物及衣服，波蘭政府調度火車將受傷的烏克蘭人民送至首都華沙的醫院。波蘭當局透露目前已經有21萬多名烏克蘭人進入波蘭，波蘭邊境開放給所有烏克蘭人民。

斯洛伐克宣布所有到達該國的烏克蘭人民將獲得暫時居留權，同時享有免費健康照護及工作許可。匈牙利總理維克多(Viktor Orban)上周通過特別法令，為所有烏克蘭人提供暫時庇護。

難民多為婦女、兒童及老年人，18歲到60歲的男性禁止離開烏克蘭，受徵召加入抵抗俄國陣營。

此次大批的烏克蘭難民為2015年歐洲難民危機以來最大規模的難民潮，東歐各國的大力援助與先前盛行國家主義的情況形成強烈對比，多年來東歐國家排斥主要來自敘利亞的難民。

烏克蘭危機促使一些國家重整政策，例如2014年克里米亞危機爆發當時，奧地利拒絕接收烏克蘭難民，然而這次奧地利總理內哈默(Karl Nehammer)對烏克蘭人民表示歡迎，「我們是一個歐洲家庭，家人會站在一起。」

烏克蘭 歐盟 庇護

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