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保護烏克蘭安全 Google地圖暫停顯示路況人潮資訊

中央社／加州山景市27日綜合外電報導

Alphabet Inc所屬的谷歌公司（Google）今天證實，已暫時關閉在烏克蘭的部分Google地圖工具，這些工具針對路況和不同地點的人潮繁忙度提供即時資訊。

路透社報導，Google表示，為了烏克蘭當地社區安全，在諮詢過地方當局在內的消息人士說法後，已採取行動，關閉全球Google地圖裡顯示烏克蘭境內路況的圖層，和顯示店家或餐廳等地點人潮即時資訊的功能。

俄羅斯部隊24日入侵烏克蘭，隨著飛彈轟炸烏克蘭各地城市，近40萬名平民已紛紛逃往鄰國，其中多為婦孺。俄方稱這場在烏國境內的行動為「特殊行動」。

Google在內的科技龍頭紛紛表示，他們正在採取新措施來保護烏國地區用戶的安全。

研究人員利用網路服務和社群媒體網站，將這場戰爭的相關活動拼湊起來。

加州蒙特瑞密德伯里國際研究學院（Middlebury Institute of International Studies）一名教授表示，在俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）宣布展開攻擊的數小時前，Google地圖幫他追蹤到「交通壅塞」現象，竟是俄羅斯大軍正往烏俄邊境移動。

Google表示，烏國境內使用路徑規劃導航（turn-by-turn navigation）功能的駕駛仍能獲得即時路況資訊。

Google 烏克蘭 俄羅斯

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