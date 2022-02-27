我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

針對歐美經貿制裁 習近平下令「支援俄羅斯」

西方制裁俄羅斯 專家：美銀行業恐遭報復性網攻

烏克蘭軍方消息稱 白俄特種部隊登上飛機 戰事恐擴大

編譯田思怡／即時報導
27日發布的最新衛星圖像顯示，俄羅斯主力大軍正逼近烏克蘭首都基輔。Getty Images
27日發布的最新衛星圖像顯示，俄羅斯主力大軍正逼近烏克蘭首都基輔。Getty Images

英國每日郵報報導，烏克蘭軍方消息人士說，有人看到白俄羅斯特種部隊正登上飛機，準備對基輔進行空中攻擊，這可能會擴大戰爭。

報導說，烏克蘭情報單位從白俄羅斯內部獲知，「特種作戰部隊」登上飛機。

稍早，烏克蘭國家安全局發布正式報告，指位於基輔以西約93英里的日托米爾機場（Zhytomyr Airport）遭到一枚火箭攻擊，而火箭是從白俄羅斯境內發射。

日托米爾機場爆炸的影片已經流傳，附近遭到震波衝擊。

烏克蘭內政部長顧問也表示，白俄羅斯向烏克蘭發射多枚伊斯坎德飛彈。伊斯坎德飛彈（Iskander）射程500公里，可以搭載傳統或核子彈頭。

周日（27日）的最新衛星圖像顯示，俄羅斯主力大軍正逼近烏克蘭首都基輔。發布圖像的美國民間企業馬薩爾科技公司（Maxar Technologies）表示，一支由數百輛裝甲、燃料和補給車隊組成的大軍在基輔南方約40英里（64公里）處朝首都挺進，車隊綿延3.25英里（5.2公里）。

衛星圖像為27日拍攝，俄軍現在顯然已更靠近基輔。主力部隊包括步兵戰車和補給車，他們正前往周六一段影片捕捉到的激烈戰鬥地區。

基輔市長維塔利克里琴科（Vitali Klitschko）說，目前沒有俄羅斯軍隊在首都，但自2月 24日開戰以來，基輔已有9名平民、18名戰士和 4名身分不明的人喪生。

白俄羅斯 烏克蘭 機場

上一則

開戰Day5／俄主力大軍逼近基輔 裝甲車隊綿延3哩

下一則

烏克蘭總統：戰鬥仍在繼續 未來24小時是關鍵期

延伸閱讀

開戰Day5／俄主力大軍逼近基輔 裝甲車隊綿延3哩

開戰Day5／俄主力大軍逼近基輔 裝甲車隊綿延3哩

開戰Day5／俄主力大軍逼近基輔 裝甲車隊綿延3哩

開戰Day5／俄主力大軍逼近基輔 裝甲車隊綿延3哩

評／基輔為何久攻不下？俄失算這3點

評／基輔為何久攻不下？俄失算這3點
烏克蘭才同意要談判 白俄羅斯先射飛彈

烏克蘭才同意要談判 白俄羅斯先射飛彈

熱門新聞

莫斯科時間清晨5時50分，克里姆林宮無預警釋出緊急直播——俄國總統普亭，在全世界面前，正式宣布向烏克蘭政府宣戰。（截圖自俄羅斯24電視台）

黎明的戰爭第一槍：俄國向烏克蘭「全面宣戰」

2022-02-23 22:40
基輔市中心附近，砲火中冒出火光與濃煙。路透

影／澤倫斯基問「為何攻擊幼稚園」 烏稱3500俄兵喪命

2022-02-26 03:15
如果俄羅斯進一步入侵烏克蘭，拜登政府可能會加強制裁措施。（歐新社）

金融制裁不痛不癢 美擬用「癱瘓華為」狠招對付俄羅斯

2022-02-22 19:35
圖沙耶夫（Magomed Tushaev)(左)。(取材自推特)

奉命殺澤倫斯基 俄特種部隊被烏殲滅 56輛戰車成碎片

2022-02-27 00:25

烏克蘭戰事首日137人亡 澤倫斯基：沒人與我們並肩作戰

2022-02-24 18:40
烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskyy)。 美聯社

烏克蘭第二大城哈爾科夫擊敗俄軍 俄軍成群投降

2022-02-27 08:23

超人氣

更多 >
奉命殺澤倫斯基 俄特種部隊被烏殲滅 56輛戰車成碎片

奉命殺澤倫斯基 俄特種部隊被烏殲滅 56輛戰車成碎片
烏克蘭第二大城哈爾科夫擊敗俄軍 俄軍成群投降

烏克蘭第二大城哈爾科夫擊敗俄軍 俄軍成群投降
將俄羅斯踢出SWIFT 美加和歐盟決使出「金融斬首令」

將俄羅斯踢出SWIFT 美加和歐盟決使出「金融斬首令」

俄衛生部外洩文件顯示 普亭準備犧牲5萬名俄軍

俄衛生部外洩文件顯示 普亭準備犧牲5萬名俄軍
谷愛凌17歲生日派對照曝光 網友：完全就是公主

谷愛凌17歲生日派對照曝光 網友：完全就是公主