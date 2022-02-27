烏克蘭軍方消息稱 白俄特種部隊登上飛機 戰事恐擴大

27日發布的最新衛星圖像顯示，俄羅斯主力大軍正逼近烏克蘭首都基輔。Getty Images

英國每日郵報報導，烏克蘭 軍方消息人士說，有人看到白俄羅斯 特種部隊正登上飛機，準備對基輔進行空中攻擊，這可能會擴大戰爭。

報導說，烏克蘭情報單位從白俄羅斯內部獲知，「特種作戰部隊」登上飛機。

稍早，烏克蘭國家安全局發布正式報告，指位於基輔以西約93英里的日托米爾機場 （Zhytomyr Airport）遭到一枚火箭攻擊，而火箭是從白俄羅斯境內發射。

日托米爾機場爆炸的影片已經流傳，附近遭到震波衝擊。

烏克蘭內政部長顧問也表示，白俄羅斯向烏克蘭發射多枚伊斯坎德飛彈。伊斯坎德飛彈（Iskander）射程500公里，可以搭載傳統或核子彈頭。

周日（27日）的最新衛星圖像顯示，俄羅斯主力大軍正逼近烏克蘭首都基輔。發布圖像的美國民間企業馬薩爾科技公司（Maxar Technologies）表示，一支由數百輛裝甲、燃料和補給車隊組成的大軍在基輔南方約40英里（64公里）處朝首都挺進，車隊綿延3.25英里（5.2公里）。

衛星圖像為27日拍攝，俄軍現在顯然已更靠近基輔。主力部隊包括步兵戰車和補給車，他們正前往周六一段影片捕捉到的激烈戰鬥地區。

基輔市長維塔利克里琴科（Vitali Klitschko）說，目前沒有俄羅斯軍隊在首都，但自2月 24日開戰以來，基輔已有9名平民、18名戰士和 4名身分不明的人喪生。