烏15萬難民逃亡 2天內湧向邊境…難民數上看500萬人

俄軍入侵波蘭以來，至少15萬烏克蘭難民湧入周邊國家，車站則成了難民營。圖為難民26日等待火車，欲穿越邊界進入波蘭。(Getty Images)

俄羅斯入侵烏克蘭 後，難民潮初現，至少有15萬以兒童、婦女及年長者為主的烏國難民逃往鄰國，若戰爭進一步升級，難民人數恐上看500萬人；雖然東歐鄰國普遍歡迎烏國難民，但是總人數可能超過這些國家所能負荷，或需美歐更多支援。

聯合國難民署(UNHCR)26日表示，自俄羅斯入侵烏克蘭後，烏國在過去兩天至少有15萬人逃往鄰國，還有10萬人在烏國境內流離失所；美國的情報機構更推估，若俄軍全面入侵，逃亡的難民可能會達到100萬至500萬人。

由於烏克蘭基輔當局已下令徵兵，因此逃亡的難民以兒童、婦女及年長者為主。

烏克蘭的鄰國都可能是這些難民的出逃地，包括匈牙利、摩爾多瓦、波蘭、羅馬尼亞、斯洛伐克，甚至有逃亡到與俄羅斯結為聯軍入侵烏克蘭的白俄羅斯 。

羅馬尼亞承諾收留50萬烏克蘭難民、摩爾多瓦則承諾保持「邊境 開放」；由於是親西歐的民主國家烏克蘭遭到俄羅斯無端攻擊，故匈牙利、波蘭等過去對接收難民持抗拒態度的國家，也紛紛表示願意接納烏國難民。

甚至歐洲最反對移民的領導人、曾遭聯合國難民署譴責的匈牙利總理奧班(Viktor Orban)也親訪東部邊境城市，表示匈牙利「接受所有烏國人民入境」。

烏克蘭難民26日等待火車，欲穿越邊界進入波蘭。(Getty Images)

但也因為不少東歐國家資源有限，而且過去對接收難民持抗拒態度，讓難民收容制度未必夠縝密，因此是否有能力收留這麼多難民成為問題；例如波蘭承諾要接收100萬烏克蘭難民，但是該國的難民收容空間還不足3000個。

路德會移民和難民服務(Lutheran Immigration and Refugee Service)主席主席維納瑞加(Krish O'Mara Vignarajah)就表示，如果沒有包括美國在內的各國伸出援手，這些東歐國家就不太可能收容這麼多難民。

目前駐東歐美軍已接獲指示，協助撤離烏克蘭難民，也有不少民眾從西歐國家來到東歐；一對德國夫婦就來到波蘭邊境，表示自己有能力收養三名兒童，這對夫婦表示：「我們的國家什麼都沒做，因此我們覺得有必要要做些什麼。」