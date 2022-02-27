烏軍若「頑強抵抗」10天就能逼出俄談判？

俄軍與烏軍26日在基輔交戰時，街頭兩輛汽車被擊中起火，烏軍士兵指揮民兵走避。（美聯社）

俄羅斯部隊入侵烏克蘭 遭到頑強抵抗已進入第四天，愛沙尼亞前國防軍司令特拉斯(Riho Terras)認為，烏克蘭政府只要能抵抗十天，將會耗盡俄國 部隊的軍費和軍備，迫使俄國走向談判桌。

「每日郵報」(DailyMail)報導，英國軍情六處(M16)秘密情報局(Secret Intelligence Service)主任摩爾(Richard Moore)也罕見分享並支持一篇報告，其中指出俄羅斯低估烏國軍事力量與決心，且永遠無法取得政治勝利並贏得烏國人的民心；愛沙尼亞前國防軍司令特拉斯更認為，烏克蘭政府只要抵抗十天，將迫使俄國邁向談判。

摩爾表示，他認為俄國對烏克蘭發動戰爭，將難以獲勝，因為俄羅斯總統普亭 無法贏得烏克蘭人民的心，永遠無法在政治上得勝。

摩爾引述的文章標題為「不顧一切豪賭」(A Reckless Gamble)，出自倫敦國王學院(KCL)戰爭研究教授佛里曼(Lawrence Freedman)之手；報告指出，普亭「對烏克蘭著迷並支持離譜理論，這些理論似乎成為戰爭藉口，也可能反映普亭看法」。

佛里曼在文中指出，成功入侵烏克蘭不只是要推翻政府，還要贏得烏克蘭民心，但俄國辦不到，「就算烏克蘭政府失去首都控制權、(官員)被迫逃離，就算烏克蘭指揮體制開始瓦解，也不代表俄國贏得戰爭」。

58歲的摩爾表示該文「精采絕倫，我覺得有道理」，並罕見轉發該文在其推特上。

摩爾也發布另一篇推文譴責普亭過去侵犯人權的紀錄，「烏克蘭上演令人痛心的悲劇與破壞，我們應該記住得來不易的自由與其價值，這就是我們與普亭的差別。」

不少情報人士主張，普亭對烏克蘭的戰爭將不如預期，因為俄國過度自信、戰術計畫不良，俄國也對烏克蘭人誓死捍衛國家存亡的強烈反抗精神感到震驚。

每日郵報指出，據報普亭在某場會議中發飆，並表示他以為戰爭會很「輕鬆」，只要「一到四天便可結束一切」。

愛沙尼亞前國防軍司令特拉斯指出，俄國對烏戰爭將不如預期，因為俄國燒錢燒武器的速度之快，只要烏國政府能抵禦俄軍十天，將迫使俄國走上談判桌。

特拉斯在推特呼籲，「烏克蘭千萬別慌並堅強下去，我們必須提供協助」。