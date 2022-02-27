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提前完婚 攜手入伍 烏國新婚夫妻：我們只想死前在一起

編譯徐榆涵、田思怡／綜合報導
烏克蘭一對情侶提前互許終身後，加入當地的領土防衛軍，共同保衛國家。（歐新社）
烏克蘭一對情侶提前互許終身後，加入當地的領土防衛軍，共同保衛國家。（歐新社）

俄羅斯24日入侵烏克蘭，突如其來的戰火打亂不少烏克蘭人的計畫；面對充滿未知的未來，一對烏克蘭情侶決定立刻互許終身，婚後隨即拿起槍、加入保家衛國的行列。

CNN報導，21歲的亞利娜(Yaryna Arieva)和24歲的斯維亞托斯拉夫(Sviatoslav Fursin)2019年在基輔一場示威活動中相遇，進而相愛，原本預計在5月6日結婚，但沒想到遇到俄國入侵，於是兩人決定提前完成終身大事。

他們在基輔24日響起空襲警報後並未像周圍的人倉皇逃命，而是趕到一間小教堂舉行簡單而傳統的婚禮，透過社交網絡通告婚訊，贏得不少親友和網友的祝福。

來源：Currents News

婚禮結束後，兩人隨即動身加入當地的領土防衛軍。亞利娜表示，「我們必須保護它(國家)，我們必須保護我們所愛的人和我們賴以生存的土地，我會盡我所能」。

據報導，領土防衛軍是烏克蘭武裝部隊的一個分支，主要由志願者組成。亞利娜說，「有些地方可以讓你得到槍，你只需要簽署文件，就可以去保護你的國家。這就是現在的情況」。

亞利娜表示，「情況雖很艱難，我們將為我們的土地而戰。我們可能會死，而我們只想在死前在一起。」

烏克蘭遭入侵後，民眾也紛紛拿起武器抵抗俄國入侵，他們25日蜂擁上Google搜尋如何自製「莫洛托夫雞尾酒」(Molotov Cocktails)，即汽油彈。

烏克蘭國防部副部長馬里亞爾(Hanna Maliar)號召老百姓一起抵抗俄軍後，他們照做了。馬里亞爾25日在Facebook上呼籲烏克蘭人自製武器並拿起武器加入政府軍，她並指出，軍隊招募程序已簡化。

汽油彈為簡易土製炸彈，將易燃液體倒入玻璃瓶中，再用布塞住，然後將其點燃。二次大戰期間，芬蘭人就是用這種自製汽油彈對抗入侵的俄軍。莫洛托夫是當時的蘇聯外長。

烏克蘭一對情侶原本預計在5月6日結婚，結果在俄國入侵後，決定提前互許終身。（取材...
烏克蘭一對情侶原本預計在5月6日結婚，結果在俄國入侵後，決定提前互許終身。（取材自臉書）
烏克蘭人25日蜂擁上Google搜尋如何自製「莫洛托夫雞尾酒」，即汽油彈。圖為基...
烏克蘭人25日蜂擁上Google搜尋如何自製「莫洛托夫雞尾酒」，即汽油彈。圖為基輔居民在訓練營學習使用汽油彈。（美聯社）

烏克蘭 俄國 國防部

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