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「我要確保愛的人都好」烏國抗俄全民皆兵 保家衛國

編譯柯立偉／綜合26日電
烏克蘭遭俄羅斯入侵後，基輔及烏克蘭東部戰場前線的多城「全民皆兵」，幾乎所有成年烏克蘭人都獲配武器，誓死捍衛家園。圖為基輔市居民領到槍枝後試用。（美聯社）
烏克蘭遭俄羅斯入侵後，基輔及烏克蘭東部戰場前線的多城「全民皆兵」，幾乎所有成年烏克蘭人都獲配武器，誓死捍衛家園。圖為基輔市居民領到槍枝後試用。（美聯社）

烏俄戰爭已打三天，在基輔(Kiev)及烏克蘭東部戰場前線的幾個城市已進入「全民皆兵」的狀態，除了政府正規軍外，不論男女老少，也不論是否有軍事經驗，幾乎所有成年烏克蘭人都獲配發一定數量的武器，組成武裝民兵預備隊，誓死捍衛家園，大有視死如歸的作戰決心。

據「華盛頓郵報」報導，烏克蘭民兵組織目前至少已招募13萬名志願成員，只要年紀介於18至60歲者均可加入；現年19歲、正在哈爾科夫(Kharkiv)準備入伍的青年柏林基(Yevgeniy Belinkyi)說：「比起拿起武器捍衛國土，無所事事更讓我害怕；我清楚現在發生什麼事，我必須確保我所愛的每一個人一切都好。」

基輔地區的志願軍入伍招募情況也很順利，有意參軍的民眾紛紛往赴當地警局，接受身分背景查驗後就能獲配武器與子彈；烏國內政部長蒙納斯泰斯基(Denis Monastyrsky)說：「光是在基輔，政府已派發出超過2萬5000把自動步槍及1000萬發子彈、火箭彈或發射器。」

自發製作汽油彈、設路障

而因身體健康或年齡等因素無法參軍的烏國民眾，仍竭盡所能地幫助烏國軍隊，為抵抗俄羅斯入侵盡一份心力；民眾不只聚集在基輔郊區的防空洞中製作燃燒彈或汽油彈，還自發性地設置路障、檢查哨等以拖緩俄軍在基輔市內的行動；還有人在社群媒體Telegram上呼籲大家把路牌標示給拆了，讓俄軍在城內迷路。

即使是在相對安全的烏西地區，民眾愛國的心與基輔甚至抗戰前線的人民沒有區別，連免服兵役的人都表示願意在國家存亡危急之秋時挺身而出；住在距離波蘭邊境僅55哩的利維夫(Lviv)一名22歲的青年帕利西(Oleksii Palyhi)說：「我因為肺部疾病，多年前申請免服役；但現在情況不同，我必須保衛自己的祖國。」

雖然俄軍實力遠在烏克蘭之上，但靠著民間合作，烏軍並未全線潰敗；國防部長列茲尼科夫(Oleksii Reznikov)說：「有民兵組織在蘇梅(Sumy)成功繳獲一輛俄軍裝甲車，並俘虜車上敵軍，這是一項令人振奮的消息。」

烏克蘭 社群媒體 邊境

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