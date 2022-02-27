封殺進出口貿易…美英歐聯手 將俄國大型銀行踢出SWIFT

美、加和歐盟將切斷俄國中央銀行及一些銀行與SWIFT連結。路透

由於俄羅斯 入侵烏克蘭，美國與英國、歐盟26日宣布，將特定大型俄國 銀行踢出貨幣跨境交易系統SWIFT，並對俄國央行 採取「限制性措施」，以「癱瘓」包括6000億美元外匯儲備在內的俄國央行資產。

SWIFT的全名為「環球銀行金融電信協會」(The Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication)，是連接全球銀行業的金融通訊基礎設施；這個系統的總部位於比利時，全球每天都有超過200國家和地區及1萬1000間金融機構透過SWIFT系統跨境交易，若銀行被排除出此系統，則跨境交易難度大增，若一個國家絕大多數銀行業都被排除出SWIFT，其對外貿易、投資往來都會受阻；目前被踢出這個系統的國家有北韓和伊朗。

歐盟執委會主席范德賴恩(Ursula von der Leyen)宣布此一決定時說，此舉就是要斷絕這些銀行與國際金融體系的連結，阻止絕大多數的國際交易，有效封殺俄羅斯的進出口貿易；此外，新制裁還要凍結俄國央行交易，以「癱瘓俄國央行資產」。

這項措施由美、英、歐三方聯合宣布，旨在共同對外宣示俄羅斯總統普亭啟動戰端是「戰略上失敗」，俄國需要對發動戰爭負責；此外，由於針對俄國的「排除出SWIFT制裁」尚非全面，故仍有進一步升級的可能性。

智庫「新美國安全中心」(CNAS)成員津巴(Rachel Ziemba)表示，制裁對俄羅斯經濟能有多大打擊，取決於是哪些銀行被排除出SWIFT之外，以及用什麼方法限制俄國央行的營運；但無論如何，當前的制裁都已加大俄國對外貿易的難度。

2014年俄羅斯併吞克里米亞半島時，歐美就曾考慮過祭出SWIFT制裁，當時俄國還揚言此舉視同宣戰；但是此制裁最終沒有實行，讓歐美遭到外界批評「太懦弱」。

不輕易祭出SWIFT制裁的主要原因是，限制跨境貿易及交易有可能反傷自己，尤其考慮到歐盟與俄羅斯的貿易額高達800億歐元，是一直支持將俄國排除出SWIFT的美國的十倍左右；其中德國又是特別反對對俄國祭出強力制裁者。

目前遭到強力SWIFT制裁的國家是伊朗及北韓；俄羅斯自2014年以來就一直嘗試發展替代SWIFT的跨境金融交易系統，甚至可能會與中國合作開發，但迄無太大進展。