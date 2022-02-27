從伏特加到足球 經濟、運動都抵制俄羅斯

俄羅斯生產的產品連日來在多國遭抵制，圖為芝加哥北部一家同性戀酒吧裡，原來擺放俄國生產伏特加酒的位置空出來。（美聯社）

俄羅斯 入侵烏克蘭 戰爭進入第三天，各界掀起反戰聲浪，社群媒體上抵制俄國 及其商品的呼聲持續升高，從經濟到運動，各界紛紛發起行動杯葛俄國，以示支持烏克蘭人民。

華盛頓郵報26日報導，加拿大紐芬蘭-拉布拉多酒業公司(NLC)在推特上公布，將撤下俄羅斯產品，包括俄羅斯斯丹達伏特加、斯丹達鉑金伏特加等酒品；一些加拿大消費者讚揚NLC的舉措，另些人對抵制效果表示懷疑，有網友在推特貼文：「NLC和其他酒商已經購買並已付錢，對俄國不會有一絲傷害。」

安大略自由黨黨魁鄧德華(Steven Del Duca)致函至安大略省酒類管制局(LCBO)，要求盡速下架俄羅斯伏特加，他表示，「無論是省級或聯邦等級，所有、任何斬斷普亭(Vladimir Putin)的手段都應列入考慮。」安大略省酒類管制局稍晚回應，將由近700間商店撤下俄國產品，「LCBO與烏克蘭、烏克蘭人民，以及加拿大烏克蘭社區站在一起」。

加拿大總理杜魯多(Justin Trudeau)本周宣布，針對58個俄羅斯個人和實體實施制裁，不再發放出口許可給俄國，同時取消數百份現有許可，總價值逾5億4500萬美元。

美國堪薩斯州的酒莊Jacob Liquor Exchange不僅從貨架上撤下100 多瓶俄羅斯伏特加酒，並將其中一些倒在地上，抗議普亭侵略烏克蘭；酒莊負責人史川頓(Jamie Stratton)說，「我想現在全世界都知道俄羅斯是毫無理由地和烏克蘭開戰了」。

除了抵制商品，運動各界也發起行動杯葛俄國，波蘭足球協會(Poland's Football Association)26日宣布，波蘭國家足球隊不參與下個月在莫斯科舉辦的世界盃資格賽。

負責世界盃的國際足球總會(FIFA)24日發表聲明，譴責俄國侵略烏克蘭，將繼續觀查狀況發展。

另一重要足球賽事也受到影響，歐洲足球聯會(UEFA)宣布3月歐冠決賽，舉辦場地將從原本的俄國聖彼得堡改至巴黎。

F1一級方程式賽會宣布取消俄國索契舉辦的分站賽事，前F1世界冠軍車手維特爾(Sebastian Vettel)也表態不會參加在俄國所辦賽事。

俄國運動員也表態反戰，國家冰球聯盟(NHL)華盛頓首都隊俄國球星奧維琴根(Alex Ovechkin)發表反戰言論；俄國網球名將盧布列夫(Andrey Rublev) 25日在杜拜公開賽贏球後，在轉播鏡頭上寫下「拜託不要戰爭」，掀起網路熱議。