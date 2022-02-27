北約vs.俄國誰會贏？一邊有美軍支持 一邊強過英軍

北約峰會25日決議，首度決定啟動多國聯合組成的「快速應變部隊」，由北約盟軍最高司令沃爾特斯上將，投入威嚇和防衛。圖為北約部署在拉脫維亞的美軍。（Getty Images）

俄國 入侵烏克蘭 的主因之一是不許烏克蘭加入北大西洋公約組織(簡稱「北約」，NATO)以及北約不得東擴的訴求遭拒，俄國總統普亭宣稱國家安全遭受威脅，甚至警告芬蘭與瑞典不得加入北約。雖然北約以烏克蘭不是會員國為由，決定不派兵支援對抗俄軍，但可以看出普亭對冷戰產物北約的忌憚。

北約峰會25日決議，首度決定啟動多國聯合組成的「快速應變部隊」(NATO Response Force)，由北約盟軍最高司令沃爾特斯上將，投入威嚇和防衛。

北約目前不願與俄國短兵相接，但假如北約和俄國正面衝突，誰會贏？以美國為首的北約盟軍在傳統武力上遠勝俄國，俄國的軍事實力不容小覷，但缺乏某些方面的現代軍事科技。

北約核心原則是集體防禦：如果任一成員國遭受第三方攻擊，其他每個成員國都必須保護它。

北約峰會25日決議，首度決定啟動多國聯合組成的「快速應變部隊」，由北約盟軍最高司令沃爾特斯上將，投入威嚇和防衛。圖為北約部署在愛沙尼亞的戰車。（美聯社）

對於蒙特內哥羅這種一年軍費僅約8900萬美元的成員國而言，幸好有軍費大咖可依靠。根據美國國防部資料，美國的軍費是北約其他成員國軍費總和兩倍有餘，2021年軍費為7050億美元。美國也是全球軍費最多的國家。

美國兵力也很充足，根據紐約時報2017年報導，現役軍人130萬，後備軍人86萬5000人。北約軍費第二大國是英國，每年軍費換算679億美元，第三是德國 ，約607億美元，第四是法國，約571億美元，第五是義大利，約268億美元。

俄國的軍事實力不可等閒視之。根據華府智庫美國傳統基金會的資料，俄國的武器包括336枚洲際彈道飛彈、2840輛戰車、5220輛裝甲步兵戰鬥車、6100多輛裝甲運兵車與至少4684座大砲。

不過，俄國記者兼軍事分析家費根豪爾告訴德國之聲，俄國缺乏某些方面的現代軍事科技，包括無人機能力、電子元件、雷達與衛星偵察能力等。

費根豪爾說：「俄軍一直在說：沒錯，我們有武器，不過偵察能力比攻擊能力弱，所以雖然我們有長程武器，有時是精確導引武器，但不見得知道目標在哪裡。」

北約峰會25日決議，首度決定啟動多國聯合組成的「快速應變部隊」，由北約盟軍最高司令沃爾特斯上將，投入威嚇和防衛。圖為北約部署在德國的戰艦。（歐新社）

英智庫皇家三軍聯合國防研究院2019年發布的報告顯示，北約除了美國，其他成員國在火砲和彈藥上「嚴重短缺」，如果俄國發動全面戰爭，這些成員國都很難抵禦，如果英軍在東歐與俄軍衝突，英軍將「在武器上遠不如」俄軍。

不過，英國不必獨自對抗俄國。俄國軍事專家戈爾茨告訴德國之聲，美國在傳統武力上遠勝俄國。

費根豪爾同意美國常規武力大勝俄國的說法，不過他認為，一旦戰事開打，通常很難憑交戰方的武器清單判定勝敗。他說：「這就像預測一場足球賽的結果一樣，沒錯，基本上巴西會在足球賽打贏美國，不過美國也曾在南非國際足總洲際國家杯贏過巴西。除非戰爭開打，否則你永遠不知道真正的結局。」