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俄軍進犯受挫 烏克蘭軍民血戰保基輔

編譯潘勛／綜合報導
烏克蘭官兵26日早晨在基輔與俄軍激戰後，於街頭撿拾未爆彈。(Getty Images)
烏克蘭官兵26日早晨在基輔與俄軍激戰後，於街頭撿拾未爆彈。(Getty Images)

俄羅斯侵烏戰爭進入第三天，由於烏克蘭軍民頑強抵抗，俄軍規模雖較大軍力也較強，但基輔攻防戰進展陷入停滯；烏國在澤倫斯基(Volodymyr Zelenskyy)總統領導下展現堅定意志，美、歐開始把彈藥武器送入基輔市，另宣布在金融方面強力制裁俄國，進一步孤立莫斯科。

美聯社報導，俄羅斯部隊在27日發動最新攻擊，爆炸的巨大火光27日凌晨前照亮基輔市南方夜空，有報導基輔附近一個存放核廢料的地點被擊中；澤倫斯基辦公室則指出，爆炸地點接近首都的朱利亞尼機場(Zhuliany airport)；另基輔南方約25哩的瓦西里基夫(Vasylkiv)市長指出，該市一處儲油庫遭擊中。

烏克蘭官兵26日夜在首都基輔與俄軍激戰。圖為當晚基輔遭砲擊後，火光衝天。(路透)
烏克蘭官兵26日夜在首都基輔與俄軍激戰。圖為當晚基輔遭砲擊後，火光衝天。(路透)

聯國：已有240烏國平民喪生

路透報導，俄國國防部26日宣稱，在夤夜猛攻之下，已占領烏國東南梅利托波爾市(Melitopol)，是烏國首座淪陷城市；但消息尚未經烏國軍方證實。聯合國發布的報告說，俄、烏開戰，至少已造成240名烏克蘭平民喪生。

澤倫斯基矢言，為爭取國家自由，有必要將持久戰鬥下去；俄國總統普亭尚未揭露其最終計畫，但西方官員相信普亭決心推翻烏國政府，代以親俄傀儡政權，重畫歐洲地圖，恢復莫斯科在冷戰時代的影響力。

烏克蘭官兵26日早晨在基輔與俄軍激戰後，街頭地面上彈孔累累，還有士兵的頭盔。(美...
烏克蘭官兵26日早晨在基輔與俄軍激戰後，街頭地面上彈孔累累，還有士兵的頭盔。(美聯社)

美歐聯手 送烏武器 斷俄銀彈

為協助烏國維持戰力，美國保證把價值3億5000萬美元的軍事裝備，包括反坦克武器、個人防彈護具及小型軍武送入烏國；德國也表示，將把飛彈及反坦克武器送入烏國，另關閉空域，不讓俄國飛機進入。

俄軍已占領多少烏國領土，目前並不清楚，但大多數攻勢已陷入停滯；英國國防部指出，俄軍進展速度暫時遭遇牽絆，可能是運補不濟，烏國又強烈抵抗所致。

烏國政府對基輔市頒布的宵禁持續到27日早晨，首都街道相對冷清，只零星傳出槍聲；市郊的戰鬥意味小股俄軍部隊試圖打通道路，讓主力部隊進入；據說俄軍小部隊已進入基輔市，但美、英官員指出，截至26日下午，俄軍主要部隊仍停留在距市中心19哩的地方。

烏克蘭首都基輔一棟公寓大樓26日晚遭俄國飛彈擊中，圖為大樓遭攻擊後的殘破景象。（...
烏克蘭首都基輔一棟公寓大樓26日晚遭俄國飛彈擊中，圖為大樓遭攻擊後的殘破景象。（路透）

美方情報官員指出，華府26日晨曾敦促澤倫斯基撤離基輔，但遭他拒絕；澤倫斯基反而出現在基輔市中心街道自拍短影片，揚言不放下武器，決心率領民眾保衛國家。

澤倫斯基指出，烏國部隊正阻止俄國進犯基輔；西方聯盟於是宣布對莫斯科祭出新的全面制裁，包括把俄國重要銀行踢出全球首要支付系統SWIFT，另對俄國中央銀行設限，讓俄國盧布價值無法撐持，普亭無法為侵烏戰爭籌資。

烏國總理史米加(Denys Shmygal)27日晨發推特貼文，感謝友邦付出心力，把俄國幾家銀行踢出SWIFT及「癱瘓俄國中央銀行的資產」。

俄國國防部26日表示，動用數十輛坦克、自走砲及戰機徹夜轟炸，已奪取烏克蘭東南的梅利托波爾市，另摧毀數百處軍用基本設施，但此戰果未獲烏方證實；俄國發動全面進攻逾3日，迄未取得任何足以誇口的重大戰果。

俄國 普亭 國防部

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