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影／瓦西里基夫儲油槽2次大爆炸 照亮基輔夜空

烏克蘭數萬人逃離家園 母子棄車步行成功越境

影／瓦西里基夫儲油槽2次大爆炸 照亮基輔夜空

編譯田思怡／即時報導
瓦西里基夫(Vasylkiv)附近發生爆炸。 歐新社
瓦西里基夫(Vasylkiv)附近發生爆炸。 歐新社

CNN證實，基輔南方約30公里的瓦西里基夫空軍基地(Vasylkiv Air Base)主要跑道西南方的儲油區發生爆炸，瓦西里基夫有多個儲油槽。

CNN報導，兩次巨大爆炸照亮基輔市夜空，爆炸似乎發生在基輔以南約30公里的瓦西里基夫(Vasylkiv)附近。

瓦西里基夫有一個大型軍用機場和多個儲油槽。烏克蘭官員表示，該地區25日晚上發生激烈戰鬥。

當地時間27日凌晨1點之前，第二次爆炸撼動基輔西部。 第二次爆炸也發生在基輔的西南方，朝向基輔的第二個主要機場。

瓦西里基夫發生爆炸後，市長娜塔莉亞·巴拉西諾維奇（Natalia Balasynovych）透過Facebook向居民傳達訊息：「你可以看到發生了什麼，你可以看到火——不幸的是，這是克里亞奇基村的儲油庫。敵人想摧毀一切，但不會成功。你們已經看到了彈道飛彈的猛烈砲轟。我們的機場也被砲擊了，但我們守住了，在烏克蘭的控制之下。」

機場 烏克蘭 彈道飛彈

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