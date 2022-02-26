影／瓦西里基夫儲油槽2次大爆炸 照亮基輔夜空
CNN證實，基輔南方約30公里的瓦西里基夫空軍基地(Vasylkiv Air Base)主要跑道西南方的儲油區發生爆炸，瓦西里基夫有多個儲油槽。
CNN報導，兩次巨大爆炸照亮基輔市夜空，爆炸似乎發生在基輔以南約30公里的瓦西里基夫(Vasylkiv)附近。
瓦西里基夫有一個大型軍用機場和多個儲油槽。烏克蘭官員表示，該地區25日晚上發生激烈戰鬥。
當地時間27日凌晨1點之前，第二次爆炸撼動基輔西部。 第二次爆炸也發生在基輔的西南方，朝向基輔的第二個主要機場。
瓦西里基夫發生爆炸後，市長娜塔莉亞·巴拉西諾維奇（Natalia Balasynovych）透過Facebook向居民傳達訊息：「你可以看到發生了什麼，你可以看到火——不幸的是，這是克里亞奇基村的儲油庫。敵人想摧毀一切，但不會成功。你們已經看到了彈道飛彈的猛烈砲轟。我們的機場也被砲擊了，但我們守住了，在烏克蘭的控制之下。」
Massive explosions near Kyiv lit up the night sky to the southwest of the city as Russian forces close in on all sides. CNN’s @MarquardtA reports. pic.twitter.com/FXzeOK1s3d— CNN (@CNN) February 27, 2022
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