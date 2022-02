影／瓦西里基夫儲油槽2次大爆炸 照亮基輔夜空

CNN證實,基輔南方約30公里的瓦西里基夫空軍基地(Vasylkiv Air Base)主要跑道西南方的儲油區發生爆炸,瓦西里基夫有多個儲油槽。

CNN報導,兩次巨大爆炸照亮基輔市夜空,爆炸似乎發生在基輔以南約30公里的瓦西里基夫(Vasylkiv)附近。

瓦西里基夫有一個大型軍用機場 和多個儲油槽。烏克蘭 官員表示,該地區25日晚上發生激烈戰鬥。

當地時間27日凌晨1點之前,第二次爆炸撼動基輔西部。 第二次爆炸也發生在基輔的西南方,朝向基輔的第二個主要機場。

瓦西里基夫發生爆炸後,市長娜塔莉亞·巴拉西諾維奇(Natalia Balasynovych)透過Facebook向居民傳達訊息:「你可以看到發生了什麼,你可以看到火——不幸的是,這是克里亞奇基村的儲油庫。敵人想摧毀一切,但不會成功。你們已經看到了彈道飛彈 的猛烈砲轟。我們的機場也被砲擊了,但我們守住了,在烏克蘭的控制之下。」

Massive explosions near Kyiv lit up the night sky to the southwest of the city as Russian forces close in on all sides. CNN’s @MarquardtA reports. pic.twitter.com/FXzeOK1s3d