烏克蘭數萬人逃離家園 母子棄車步行終成功越境

烏克蘭婦女與孩童跨越邊境逃往波蘭。Getty Images

俄羅斯 自2月24日入侵烏克蘭 ，烏克蘭數萬人民逃離家園，帶著小孩的烏克蘭女性表示，在車子油量耗盡後帶著小孩徒步數小時後終於成功越境，但對接下來何去何從感到憂心忡忡。

俄羅斯總統普亭24日以「無法容忍來自烏克蘭的威脅」為由，對烏克蘭展開「特殊軍事行動」後，聯合國難民署（UNHCR）表示，自入侵行動以來已有5萬多名烏克蘭人逃離家園，多數逃往波蘭和摩爾多瓦（Moldova）。

比利時晚訊報（Le Soir）今天報導關於逃離家園的烏克蘭民眾情況，估計目前約有3萬5000烏克蘭人民選擇逃往波蘭，這使得位於邊境 的波蘭東南部的普瑟米斯（Przemysl）火車站變成難民中心。

報導說許多人開車欲逃離戰火，但半路上因油量不足最後只能被迫棄車改以步行方式前進，而在邊境檢查哨前則是排起看不到盡頭的長龍，這些人還要擔心害怕隨時會被自己的烏克蘭軍隊攔下，因為烏克蘭發布全國軍事動員令，禁止18歲至60歲男性公民禁止離境。

在普瑟米斯火車站，幸運逃離戰火的烏克蘭女性克莉絲蒂娜（Kristina）與小孩坐在候車室臨時加裝的椅子上，表示當她們是從烏國西邊城市利維夫（Lviv）離開，一開始開車但後來放棄車輛，改步行數小時完成旅程，過程中非常害怕，現在雖然抵達波蘭，但接下來真的不知道何去何從，對未來憂心忡忡。

另一位烏克蘭女性歐莎娜（Oksana）則表示，小孩們在烏克蘭聽到警報大響後被嚇到了，每晚都驚嚇地醒來，她和克莉絲蒂娜一樣最終也是把車停在路邊，改帶著2個孩子走了數小時才到波蘭。

而在普瑟米斯火車站擔任義工的威克托（Wiktor），從清晨開始就一直在當地超市中為難民蒐集食物，此時他靠在牆上，戴著口罩但眼睛無神，他說身體不累但看到這些逃離家園的烏克蘭民眾內心感到悲痛，他們被迫與其他家人分開，來到這裡之後也不知道要去哪裡，發生這種事太令人無語。