我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

哪招？普亭原想24日宣布停火 這因素讓他改變心意

俄媒爆料 烏克蘭總統澤倫斯基已離開首都基輔

烏克蘭遭入侵之際表態挺台？美艦穿越台海並打開AIS

記者林則宏／即時報導
美國海軍驅逐艦「芮爾夫強生號」26日穿越台灣海峽，並打開AIS信號，被認為是美方刻意傳達挺台立場。圖為「芮爾夫強生號」資料照。（取材自美國第七艦隊官網）
美國海軍驅逐艦「芮爾夫強生號」26日穿越台灣海峽，並打開AIS信號，被認為是美方刻意傳達挺台立場。圖為「芮爾夫強生號」資料照。（取材自美國第七艦隊官網）

烏克蘭俄羅斯入侵後，網路上就湧現「今日烏克蘭、明日台灣」的討論。但根據中國智庫「南海戰略態勢感知」發布的消息， 26日上午，美國海軍驅逐艦「芮爾夫強生號」（USS Ralph Johnson，DDG-114）打開AIS（船舶自動辨識系統）信號出現在台灣海峽南部，正在穿越台灣海峽，美國海軍一架EP-3E電子偵察機在台灣海峽南口提供情報支持。

「南海戰略態勢感知」稱，值得注意的是，2021年12月15日和2022年1月22日，美國驅逐艦「查飛號」（USS Chafee，DDG 90）與「杜威號」（USS Dewey，DDG 105）分別穿越台海時，都未主動公開披露。

有分析認為，「芮爾夫強生號」選擇在此時通過台灣海峽並打開AIS信號，美方傳達挺台立場相當明顯。

在俄羅斯入侵烏克蘭後，美國在台協會（AIT）臉書24日下午發布美國總統拜登談話稱，「全世界的人民今晚與烏克蘭人民一起祈禱，因為他們遭到俄羅斯軍隊無端和無理的攻擊」。但這則貼文卻引發許多台灣網友留言批評美國未以實際行動阻止俄國入侵。有網友表示，「繳了這麼多保護費，只能換來祈禱」。

烏克蘭 俄羅斯 拜登

上一則

俄軍在基輔遭強烈抵抗 包括雜牌志願軍

下一則

基輔市長宣布宵禁 違者視為敵軍

延伸閱讀

旅日烏克蘭人上街訴求和平 要求俄羅斯收手

旅日烏克蘭人上街訴求和平 要求俄羅斯收手
基輔圍城決戰 俄逼烏談判退讓 多國直接制裁普亭

基輔圍城決戰 俄逼烏談判退讓 多國直接制裁普亭
蔡喊制裁俄羅斯 藍委：也要制裁俄天然氣輸入嗎

蔡喊制裁俄羅斯 藍委：也要制裁俄天然氣輸入嗎
江啟臣：制裁如有效 俄國還敢打烏克蘭嗎？

江啟臣：制裁如有效 俄國還敢打烏克蘭嗎？

熱門新聞

代表中國參賽的美中混血滑雪明星谷愛凌18日成為第一位在單屆冬奧獨得三面自由式滑雪獎牌的女性選手，卻仍擺脫不了在美、中之間選邊的難題。（美聯社）

降為隊伍之光…谷愛凌的國籍選擇 反映華裔認同空間

2022-02-19 06:08
莫斯科時間清晨5時50分，克里姆林宮無預警釋出緊急直播——俄國總統普亭，在全世界面前，正式宣布向烏克蘭政府宣戰。（截圖自俄羅斯24電視台）

黎明的戰爭第一槍：俄國向烏克蘭「全面宣戰」

2022-02-23 22:40
比爾蓋茲表示，下一場流行病可能很快到來，呼籲各國政府及早投資相關技術。 路透

蓋茲：新冠風險已大幅降低 但恐將迎接另一場疫情

2022-02-19 08:14
中國國務委員兼外長王毅。(圖取自中國外交部網站)

俄烏博弈挺誰 中國外長王毅表態了

2022-02-19 10:50
如果俄羅斯進一步入侵烏克蘭，拜登政府可能會加強制裁措施。（歐新社）

金融制裁不痛不癢 美擬用「癱瘓華為」狠招對付俄羅斯

2022-02-22 19:35

烏克蘭戰事首日137人亡 澤倫斯基：沒人與我們並肩作戰

2022-02-24 18:40

超人氣

更多 >
影／烏克蘭稱3500名俄士兵喪命 澤倫斯基：俄還攻擊幼稚園

影／烏克蘭稱3500名俄士兵喪命 澤倫斯基：俄還攻擊幼稚園
喝茶養生？外國研究：「這種茶」喝太多 罹癌風險多2倍

喝茶養生？外國研究：「這種茶」喝太多 罹癌風險多2倍
俄羅斯戰車駛進基輔 有意與烏克蘭在白俄談判

俄羅斯戰車駛進基輔 有意與烏克蘭在白俄談判
烏克蘭戰報#09：290萬市民武裝抗俄的「基輔圍城戰」

烏克蘭戰報#09：290萬市民武裝抗俄的「基輔圍城戰」
北加華人佛利蒙Costco購物 上車後遭搶

北加華人佛利蒙Costco購物 上車後遭搶