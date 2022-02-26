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烏克蘭戰報#09：290萬市民武裝抗俄的「基輔圍城戰」

白宮簽備忘錄 再撥3.5億軍援烏克蘭

侵烏遇「超乎預期」反抗 俄軍損失慘重放慢攻勢

編譯郭宣含／綜合25日電
烏克蘭國防部稱25日重創入侵的俄羅斯軍隊，圖為俄國一架戰機被擊落，墜毀於基輔的一處民房後，烏克蘭政府軍正在檢查。(Getty Images)
烏克蘭國防部稱25日重創入侵的俄羅斯軍隊，圖為俄國一架戰機被擊落，墜毀於基輔的一處民房後，烏克蘭政府軍正在檢查。(Getty Images)

俄羅斯入侵烏克蘭和進攻其首都基輔(Kyiv)時，遭遇超乎預期的反抗，並因此喪失些許士氣；烏克蘭25日宣布為俄軍帶來損失最慘重的一天，包括擊斃2800名士兵、摧毀80輛坦克車和516輛裝甲車，還擊落10架飛機和7架直升機，而烏國使用的許多武器來自美國、英國等西方國家的援助。

美國高階國防官員25日匿名表示，俄國入侵烏國和基輔遇到超乎預期的強烈反抗，而且烏克蘭軍方的命令與掌控依舊完整。

「我不能透露確切地理位置，但在我們看來，俄軍進攻基輔速度不如俄國預期。」該名官員表示：「整體而言，俄國人勢頭有些受挫。」

該名官員表示，俄軍尚未拿下任何人口中心(population center)，而且俄國的空中優勢不比烏克蘭，目前烏克蘭空軍仍堅守崗位，且繼續掌控領空與飛彈。

俄國持續進攻烏國三大主要地區，包括從白俄羅斯逼近基輔，俄軍也深入第二大城哈爾科夫(Kharkiv)，並從南部克里米亞朝港口城市赫爾松(Kherson)逼近。

不過，該名官員警告，俄國尚未動員部署在烏國附近的絕大多數兵力，估計目前僅派出約三分之一軍力。

烏軍25日宣布為俄國帶來損失最慘重的一天，烏克蘭國防部的統計指出，俄軍共損失2800名士兵、80輛坦克車、516輛裝甲車、10架飛機和7架直升機。

根據俄國官方統計，烏國損失也不相上下，俄國擊斃逾160名烏克蘭士兵、摧毀74處烏軍地面設施、擊落5架戰鬥機和1架直升機、擊毀18輛坦克車和裝甲車。

在過去24小時，至少37名烏克蘭人遭殺害，其中不乏平民，另有數百人受傷。

烏克蘭禦敵時，使用來自英國的飛彈、美國和愛沙尼亞的反坦克飛彈、土耳其無人機；烏克蘭收到許多西方國家送來的自衛武器，烏國士兵24日使用肩射飛彈攻擊俄國坦克與直升機。

英國運送2000件次世代輕型反坦克武器(NLAW)到烏克蘭，美國1月也將價值5000萬元的300顆標槍飛彈(Javelin missile)送到基輔。

土耳其、捷克、愛沙尼亞等國家也不落人後，但匈牙利、德國、比利時等國則拒絕提供武器給烏克蘭；儘管烏克蘭獲得武器支援，烏國國防部長列茲尼科夫(Alexey Reznikov)仍籲求更多武器，他建議各國可將武器送至波蘭，烏國會再從陸路運送至國內。

烏克蘭國防部稱25日重創入侵的俄羅斯軍隊，圖為一輛俄國坦克車在哈爾科夫被摧毀。(...
烏克蘭國防部稱25日重創入侵的俄羅斯軍隊，圖為一輛俄國坦克車在哈爾科夫被摧毀。(美聯社)
烏克蘭軍禦敵時，使用來自英國的飛彈、美國和愛沙尼亞的反坦克飛彈、土耳其無人機。圖...
烏克蘭軍禦敵時，使用來自英國的飛彈、美國和愛沙尼亞的反坦克飛彈、土耳其無人機。圖為烏軍坦克在作戰中。(Getty Images)

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