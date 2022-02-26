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阻擋俄軍 烏士兵捨身炸橋 百姓肉身攔車宛如六四

編譯洪毅／綜合25日電
烏克蘭陸戰隊工兵沃洛迪米羅維奇(圖)在俄軍裝甲部隊推進前，炸毀南部赫爾松州格尼奇斯克連結克里米亞半島的橋梁時犧牲。（取自臉書）
烏克蘭陸戰隊工兵沃洛迪米羅維奇(圖)在俄軍裝甲部隊推進前，炸毀南部赫爾松州格尼奇斯克連結克里米亞半島的橋梁時犧牲。（取自臉書）

俄羅斯入侵烏克蘭後，烏軍及民眾誓守家園，就傳出不少壯烈的故事，例如有烏軍士兵捨身炸橋，成功拖住俄軍進犯時間；也有烏國民眾在自己的國土上，肉身阻擋俄軍車隊，宛若「六四事件」重演。

烏克蘭軍方在當地時間25日於臉書頁面上表示，陸戰隊工兵沃洛迪米羅維奇(Vitaly Skakun Volodymyrovych)被派往南部赫爾松州(Kherson)後，在俄軍裝甲部隊推進前，在炸毀格尼奇斯克(Henichesk)連結克里米亞半島的橋梁時犧牲。

烏軍參謀部表示，沃洛迪米羅維奇所屬的部隊評估，炸毀橋梁是唯一能拖住俄軍進入格尼奇斯克的方法，於是沃洛迪米羅維奇自願到橋上布雷；但是當時時間已非常緊迫，他在知道自己無法安全回營後，向隊友回報他會引爆地雷後便壯烈犧牲。

烏克蘭軍方表示，克里米亞一帶是堅守最為艱困的地方，沃洛迪米羅維奇的犧牲迫使俄軍必須繞道進攻、重新部署，為烏軍爭取到時間；烏軍也將準備為沃洛迪米羅維奇追贈「英雄行動」的表彰。

另一段在25日流傳的影像顯示，一名身分不明的男子為試圖阻止俄軍車隊，竟不顧危險，試圖以肉身阻擋仍在行進中的車隊，故影片的背景中甚至能聽得到有婦女倒抽一口氣的聲音；烏克蘭當地媒體表示，這是普通民眾為阻止俄軍進入的舉措。

雖然影像顯示，俄軍車隊仍得以閃避男子後繼續行駛，但是該名男子的舉措及畫面，已足夠讓外界聯想起1989年六四事件中，那名至今身分不明的男子試圖阻擋中共坦克清場的畫面。

一些網友就說，烏克蘭現在也有「坦克人」這樣的人物出現；也有網友表示，另一個需要阻擋坦克進犯的人，現在在烏克蘭出現了。

烏克蘭軍方在發布沃洛迪米羅維奇英勇犧牲的消息時則提到，烏克蘭人只要一息尚存，必然會奮戰到最後一刻，也必然會讓俄羅斯入侵者感受到烏克蘭人的怒火。

烏克蘭陸戰隊工兵沃洛迪米羅維奇在俄軍裝甲部隊推進前，炸毀南部赫爾松州格尼奇斯克連...
烏克蘭陸戰隊工兵沃洛迪米羅維奇在俄軍裝甲部隊推進前，炸毀南部赫爾松州格尼奇斯克連結克里米亞半島的橋梁時犧牲。（取自烏軍軍方網站）

烏克蘭 六四 俄羅斯

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