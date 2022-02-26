目標不止烏克蘭 普亭揚言摧毀美建立的「謊言帝國」

俄羅斯總統普亭下令進軍烏克蘭，另表明自己真正目標超超西鄰的烏國，而是在於美國建立的「謊言帝國」。圖為大戰前夕的烏克蘭首都基輔。(歐新社)

俄羅斯總統普亭 下令進軍烏克蘭 ，另表明自己真正目標超超西鄰的烏國，而是在於美國建立的「謊言帝國」；普亭也揚言「任何人試圖干涉我國」，必遭逢「你們國家史上從未面臨的後果」；紐約時報指出，看來普亭的心智已消磨在「恢復蘇聯舊有榮光」，認為西方圖謀俄國 的野心從未止休。

報導指出，普亭24日另一場演說中令人感覺他歷史怨恨高漲，認定西方亡俄野心不曾止歇，他提醒全世界，俄國「依然是最強大核武國家之一」、「一些最先進武器上擁有一定優勢」。

普亭演說的目的是為入侵烏克蘭找理由，連帶的效應似乎更接近威脅要發動核子戰爭，近幾十年來大國領袖未曾講過這種重話；他當前的目標很明顯，藉著說明他會毫不猶豫升高態勢，而嚇阻西方任何可能的軍事行動。

普亭入侵烏克蘭，威脅動用核武幾乎不加掩飾，已然讓歐洲幾世代以來的安全觀念及和平預設為之粉碎；二戰以後的歐洲計畫本產出極大的穩定與繁榮，但接下來則進入全新、未可測的對峙階段。

普亭揮兵烏克蘭之前，西方國家領袖本魚貫前往莫斯科，勸他別那麼做；美國官員基本上向普亭提議恢復軍武管制；法國總統馬克宏還有所準備，認為若是普亭不滿舊有安全架構，就設想出新的來代替。

馬克宏及德國總理蕭茲(Olaf Scholz)真誠相信，有可能把普亭帶回理性，意味他們生存的世界真有鴻溝；普亭對手術刀式的精細修訂歐洲安全秩序，根本沒興趣，毋寧是想採冷戰風格，大刀一揮砍出「你的是你的，我的是我的」兩個世界。

馬克宏雖說「烏克蘭人的自由就是吾人的自由」，但沒有歐洲國家願賭命來換那種自由，美國也一樣，所以現在問題在該如何與普亭畫下界線。

由2008年與喬治亞發生短暫戰爭、2014年兼併克里米亞到2015年軍事介入敘利亞，普亭顯然已認定，俄國應隨時動用其軍隊來推動其戰略目標，而且美國及其歐洲盟友不敢接招。

前法國大使杜克洛斯(Michel Duclos)指出，俄國可不想歐洲太平，原因在軍事乃俄國王牌；俄國人從來不想要新的安全秩序，不管歐洲人怎麼癡心妄想，普亭很久以前便認定，與西方對峙是他的最佳選擇。