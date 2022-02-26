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烏克蘭戰報#09：290萬市民武裝抗俄的「基輔圍城戰」

白宮簽備忘錄 再撥3.5億軍援烏克蘭

基輔圍城決戰 俄逼烏談判退讓 多國直接制裁普亭

記者顏伶如／綜合報導
入侵的俄軍遭到烏克蘭軍隊的頑強抵抗，圖為俄軍戰車被擊中起火燃燒。（歐新社）
入侵的俄軍遭到烏克蘭軍隊的頑強抵抗，圖為俄軍戰車被擊中起火燃燒。（歐新社）

俄羅斯軍隊25日攻入烏克蘭首都基輔，國際社會憂心歐洲戰事恐將擴大，各國推出各種策略設法讓莫斯科停火，包括對俄羅斯總統普亭(Vladimir Putin)直接制裁；出兵進入第二天，俄羅斯25日聲稱已抵達烏克蘭南部城市梅利托波爾(Melitopol)，烏克蘭目前仍控制多少領土，俄軍又占領了多少烏克蘭領土，目前都無法確知。

基輔遭俄飛彈攻擊，火光照亮夜空。（圖／取自Twitter）
基輔遭俄飛彈攻擊，火光照亮夜空。（圖／取自Twitter）

中國國家主席習近平25日和普亭通電話，普亭表示願意和烏克蘭在白俄羅斯展開高級別談判；中國官媒報導，習近平也表示，支持俄方與烏方透過談判解決問題。克里姆林宮雖接受烏克蘭提出的談判要求，但烏克蘭希望在華沙談判，俄羅斯不同意；美聯社分析指出，俄方似乎想透過談判逼迫烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelensky)妥協，而不是獲致外交解決。

澤倫斯基25日也和拜登總統通了將近40分鐘的電話，他在推特發文指出，與拜登總統通了話，討論內容包括加強對俄羅斯制裁、具體軍事援助以及成立反戰聯盟(antiwar coalition)。他說，對於美國的支持心存感謝。

俄最終目標恐推翻烏政府

媒體報導傳出，烏克蘭累計已有數百人傷亡，基輔一棟公寓便遭到砲擊而炸開，多座橋梁及多所學校也遭摧毀。美聯社報導，越來越多跡象顯示，俄羅斯可能準備推翻烏克蘭政府，美國官員也說，推翻烏克蘭政府就是普亭開戰的終極目標。

全國各地都有爆炸及槍響傳出的同時，澤倫斯基呼籲俄羅斯停火，並發表聲明表示烏克蘭有許多城市同時遭受攻擊。他說：「這個夜晚，他們將展開猛攻。」

俄軍攻速比莫斯科預期緩慢

烏克蘭士兵25日趴在首都基輔一座聯外橋梁上，以軍車作掩護，戒備來犯的俄軍。（美聯...
烏克蘭士兵25日趴在首都基輔一座聯外橋梁上，以軍車作掩護，戒備來犯的俄軍。（美聯社）

美國國防官員指出，根據研判，俄羅斯進攻力道遭遇相當實力的抵抗，目前攻擊速度比莫斯科原先預期略為緩慢。但官員也說，情勢瞬息萬變，狀況隨時可能變化。

烏克蘭軍方指出，在基輔40公里的瓦西里基夫市(Vasylkiv)擊落一架載有150名傘兵的俄羅斯伊爾76(II-76)運輸機，這項消息後來獲得美國資深情報官員證實。

烏克蘭總統澤倫斯基25日現身，打破有關他已逃離基輔的謠言。他說，他會所有官員都在...
烏克蘭總統澤倫斯基25日現身，打破有關他已逃離基輔的謠言。他說，他會所有官員都在基輔，將戰至最後一刻。（美聯社）

澤倫斯基24日晚間向歐洲領袖透露自己已被俄羅斯列為「頭號目標」，並說恐怕沒機會再見面；澤倫斯基目前行蹤保密，但澤倫斯基總統辦公室發布一支短片，畫面顯示澤倫斯基與數名資深助理一起站在總統辦公室外。澤倫斯基在影片中說，會與政府官員一同繼續留在基輔。

普亭不曾透露攻打烏克蘭的最終計畫究竟為何，但俄羅斯外交部長拉夫洛夫(Sergey Lavrov)透露：「我們希望讓烏克蘭人民決定自己的命運。」

烏克蘭 白俄羅斯 普亭

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