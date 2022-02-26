不信任美情資 中國拖到普亭開戰 立場才轉
美國官員表示，過去三個多月來一直向中國出示俄羅斯陳兵俄國與烏克蘭邊界的情資，希望中方能勸阻俄國入侵烏國，但中國都沒有動作；直到入侵終於成真，北京反覆斟酌情勢之後，中國國家主席習近平25日終於致電俄國總統普亭，呼籲他與烏國高層談判，並矢言捍衛以聯合國為核心的國際體制。
紐約時報25日報導，美國與中國分享情資那段期間，中方從外交部長到駐美國大使均予駁斥，不認為俄軍即將入侵烏國；去年12月一次外交交流後，美方接獲情報，指北京與莫斯科分享美國的情報，還對俄國人講，美國是想離間中、俄，所以中國不擬阻礙俄方的計畫及行動。
紐時採訪知情官員後，獨家揭露美、中官員此前的情資交流及對話，顯示拜登政府想動用情報界獲得的情資及外交動作，勸說日益成為對手的中國阻止俄軍入侵烏克蘭，而習近平主政下的中國堅持站在俄國那一邊，不理會愈來愈明顯的證據都指莫斯科整個冬天都在制定計畫，準備動武。
報導貼上網站後，中國駐美大使館發言人劉鵬宇表示，「中國積極推動以政治協商來解決烏克蘭危機已有時日」。
美：俄止戰只有習近平辦得到
中國是俄國最強大夥伴，兩國多年來就外交、經濟及軍事等領域一直強化邦誼，習近平及普亭的全球權力觀點多所類似，今年以前更會晤37次。美方官員認為，要普亭一再慎思入侵烏國，只有習近平才辦得到。
華爾街日報(WSJ)報導，習近平25日終於致電普亭，呼籲俄國與烏克蘭協商，中國一貫示好俄國的態度出現轉折；據克里姆林宮公布的兩人電話交談謄本，普亭向習近平表示，自己基於基輔當局剛釋出的信息，準備與烏克蘭談判。
中國推動「一帶一路」策略，還投資俄國及烏克蘭，捐贈新冠疫苗給非洲及東南亞，想打造仁善大國的形象，但在烏克蘭危機中一味偏向侵略者俄國，現招致全世界批評，指責普亭敢向烏國動刀兵，中國是助紂為虐者。
中國一直想打造自己是全球領袖、協助開發中國家的形象；俄國侵烏之後，北京一直在盤算，認為恐有損自己立場，於是才調整一味挺俄的做法。
在此之前幾周，中國外交系統一直駁斥美國接連不斷的警告，不相信美方情資，另責備華府誇大俄國的威脅。北京對普亭的侵略行動失算，結果便是中國駐烏克蘭大使館未宣布協助中國公民撤離烏國的計畫，直到24日俄軍挺進烏國才改變，卻為時已晚，許多人困在那裡，進退兩難。
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