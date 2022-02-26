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烏克蘭戰報#09：290萬市民武裝抗俄的「基輔圍城戰」

白宮簽備忘錄 再撥3.5億軍援烏克蘭

不信任美情資 中國拖到普亭開戰 立場才轉

編譯潘勛／綜合25日電
中國國家主席習近平（右）25日致電俄國總統普亭（左），呼籲他與烏國高層談判，並矢言捍衛以聯合國為核心的國際體制。圖為兩人去年10月31日通話。（路透）
中國國家主席習近平（右）25日致電俄國總統普亭（左），呼籲他與烏國高層談判，並矢言捍衛以聯合國為核心的國際體制。圖為兩人去年10月31日通話。（路透）

美國官員表示，過去三個多月來一直向中國出示俄羅斯陳兵俄國烏克蘭邊界的情資，希望中方能勸阻俄國入侵烏國，但中國都沒有動作；直到入侵終於成真，北京反覆斟酌情勢之後，中國國家主席習近平25日終於致電俄國總統普亭，呼籲他與烏國高層談判，並矢言捍衛以聯合國為核心的國際體制。

紐約時報25日報導，美國與中國分享情資那段期間，中方從外交部長到駐美國大使均予駁斥，不認為俄軍即將入侵烏國；去年12月一次外交交流後，美方接獲情報，指北京與莫斯科分享美國的情報，還對俄國人講，美國是想離間中、俄，所以中國不擬阻礙俄方的計畫及行動。

紐時採訪知情官員後，獨家揭露美、中官員此前的情資交流及對話，顯示拜登政府想動用情報界獲得的情資及外交動作，勸說日益成為對手的中國阻止俄軍入侵烏克蘭，而習近平主政下的中國堅持站在俄國那一邊，不理會愈來愈明顯的證據都指莫斯科整個冬天都在制定計畫，準備動武。

報導貼上網站後，中國駐美大使館發言人劉鵬宇表示，「中國積極推動以政治協商來解決烏克蘭危機已有時日」。

美：俄止戰只有習近平辦得到

中國是俄國最強大夥伴，兩國多年來就外交、經濟及軍事等領域一直強化邦誼，習近平及普亭的全球權力觀點多所類似，今年以前更會晤37次。美方官員認為，要普亭一再慎思入侵烏國，只有習近平才辦得到。

華爾街日報(WSJ)報導，習近平25日終於致電普亭，呼籲俄國與烏克蘭協商，中國一貫示好俄國的態度出現轉折；據克里姆林宮公布的兩人電話交談謄本，普亭向習近平表示，自己基於基輔當局剛釋出的信息，準備與烏克蘭談判。

中國推動「一帶一路」策略，還投資俄國及烏克蘭，捐贈新冠疫苗給非洲及東南亞，想打造仁善大國的形象，但在烏克蘭危機中一味偏向侵略者俄國，現招致全世界批評，指責普亭敢向烏國動刀兵，中國是助紂為虐者。

中國一直想打造自己是全球領袖、協助開發中國家的形象；俄國侵烏之後，北京一直在盤算，認為恐有損自己立場，於是才調整一味挺俄的做法。

在此之前幾周，中國外交系統一直駁斥美國接連不斷的警告，不相信美方情資，另責備華府誇大俄國的威脅。北京對普亭的侵略行動失算，結果便是中國駐烏克蘭大使館未宣布協助中國公民撤離烏國的計畫，直到24日俄軍挺進烏國才改變，卻為時已晚，許多人困在那裡，進退兩難。

俄國 烏克蘭 普亭

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