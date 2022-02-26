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「世界穀倉」烏克蘭被圍 小麥價衝10年新高

編譯洪毅／綜合25日電
烏克蘭是世界穀倉，占全球玉米出口的13%及小麥出口的12%。俄羅斯入侵後，烏克蘭糧食出口大受影響，將衝擊全球糧食市場。（路透）
烏克蘭是世界穀倉，占全球玉米出口的13%及小麥出口的12%。俄羅斯入侵後，烏克蘭糧食出口大受影響，將衝擊全球糧食市場。（路透）

俄羅斯入侵烏克蘭，俄國豐富的資源讓全球能源市場動盪，坐擁大片肥沃黑土的烏國則是世界穀倉，占全球玉米出口的13%及小麥出口的12%；因此，俄烏戰端已讓期貨市場的糧價動盪，若戰火不止乃至升級，全球糧食通膨的壓力有增無減。

華爾街日報報導，芝加哥期貨交易所本周小麥期貨價上漲12%，為2012年7月以來最高的單周漲幅；主要原因是對烏克蘭港口城市遭到俄軍轟炸，港務運作不行，糧食貿易受到威脅的擔憂。

烏克蘭以往在2月至4月間，平均每月出口逾70萬噸小麥，到8月、9月時，每月的出口量更會達到364萬噸至450萬噸左右；但目前烏國港務運作泰半已暫停，克里米亞半島東部的亞速海更遭到封鎖，讓停泊在沿岸港口的船舶無法出港。

每年有1800萬噸糧食從亞速海沿岸出口；而克里米亞半島西部、黑海沿岸的尼古拉耶夫(Mykolaiv)及敖德薩是更大的港口城市，若兩城市遭到俄軍轟炸或封鎖則是雪上加霜，因為這兩座城市每年出口的糧食高達5000萬噸。

幾個全球性糧食巨頭中，Archer Daniels Midland(ADM)及邦吉(Bunge)均已暫停在烏克蘭的業務。

就算是烏克蘭農民也不能在俄烏緊張局勢中置身事外，早在俄入侵之前，許多農民就已苦於大漲30%的燃料價格，農民與銀行談融資的進展也可能被擱置。

諮詢商Green Square Agro Consulting更示警，如果情勢惡化到農民3月播種小麥時無法取得足夠的殺蟲劑及肥料，則7月的收成量將減少至多三分之一。

烏克蘭糧食出口若受影響，對中國、埃及和印尼的影響最大；去年烏國占中國30%的玉米進口，如果中國玉米價格大漲，將會進一步威脅目前慘淡經營中的養豬業者。

至於埃及與印尼則各占烏克蘭小麥出口的逾15%，埃及更是世界最大的小麥進口國，對政治極為動盪的埃及來說，糧價飆漲無疑只會惡化局勢。

烏克蘭 印尼 華爾街

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