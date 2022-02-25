俄烏戰況危急 烏克蘭國防部呼籲：不限年齡全民從軍
烏克蘭國防部發推文，呼籲全民從軍，不限年齡。BBC說，可能包括未成年人。
這則推文由烏克蘭「部隊指揮官」加魯希金（Yuri Galushkin）所寫。內容寫著：「今天，烏克蘭需要一切。所有從軍程序都已簡化。只要帶你的護照和身分證號碼來就可以。沒有年齡限制。」
推文寫著，如果人們從軍遇到困難，只需出示這則官方推文即可。
✅Офіційна заява Командувача Сил ТрО Юрія Галушкіна:— Defence of Ukraine (@DefenceU) February 25, 2022
‼️Сьогодні Україні потрібні всі. Всі процедури приєднання до ТрО спрощені. З собою мати лише паспорт та ідентифікаційний код. Вікових обмежень немає.
Якщо у вас на місцях будуть проблеми, посилайтесь на цю офіційну заяву.
上一則
FB留言