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後蘇聯30年 普亭為和平找定位 開戰後終結

俄烏戰況危急 烏克蘭國防部呼籲：不限年齡全民從軍

編譯李京倫／報導
俄烏戰況危急，烏克蘭國防部發推文呼籲全民從軍，不限年齡。 美聯社
俄烏戰況危急，烏克蘭國防部發推文呼籲全民從軍，不限年齡。 美聯社

烏克蘭國防部發推文，呼籲全民從軍，不限年齡。BBC說，可能包括未成年人。

這則推文由烏克蘭「部隊指揮官」加魯希金（Yuri Galushkin）所寫。內容寫著：「今天，烏克蘭需要一切。所有從軍程序都已簡化。只要帶你的護照和身分證號碼來就可以。沒有年齡限制。」

推文寫著，如果人們從軍遇到困難，只需出示這則官方推文即可。

烏克蘭 國防部

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