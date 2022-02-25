俄烏戰況危急 烏克蘭國防部呼籲：不限年齡全民從軍

俄烏戰況危急，烏克蘭國防部發推文呼籲全民從軍，不限年齡。 美聯社

烏克蘭國防部 發推文，呼籲全民從軍，不限年齡。BBC說，可能包括未成年人。

這則推文由烏克蘭「部隊指揮官」加魯希金（Yuri Galushkin）所寫。內容寫著：「今天，烏克蘭需要一切。所有從軍程序都已簡化。只要帶你的護照和身分證號碼來就可以。沒有年齡限制。」

推文寫著，如果人們從軍遇到困難，只需出示這則官方推文即可。