擋不住俄侵烏 北約角色、功能正受嚴格檢視

北約擴充軍力及現代化速度太慢，無法有效協助歐洲國家抵擋俄羅斯總統普亭的頻頻攻勢。俄國入侵烏克蘭，北約角色和功能更受考驗。圖為歐盟領袖24日在布魯塞爾的北約總部緊急磋商。（美聯社）

俄羅斯 大舉進攻烏克蘭 ，不只是拜登 政府上台以來遇到最重大的外交政策危機，更讓身為支持民主的歐洲安全聯盟「北大西洋公約組織」(NATO)的角色與功能，受到嚴格檢視。

前總統川普曾多次公開抨擊北約盟邦，未能支付像美國金額相等的國防經費，也沒能幫美國分擔軍事責任；烏克蘭危機的發生成為北約能否發揮效果的考驗。

華盛頓時報報導，北約會員國的支出從2019年以來不斷增加，但專家表示，北約擴充軍力及現代化速度都太慢，無法有效協助歐洲地區民主國家抵擋俄羅斯總統普亭(Vladimir Putin)的頻頻攻勢，更別說與中俄結盟相互抗衡。

國際觀察家分析，未來十年極可能出現的狀況是，分布於歐洲、亞洲的美國對手將慢慢結盟，展現積少成多的影響力，恫嚇正在萌芽中的民主國家；而遭俄羅斯攻擊的烏克蘭的四個鄰國羅馬尼亞、匈牙利、斯洛伐克、波蘭，都是北約會員國，唯獨烏克蘭不是。

過去30年，十多個東歐國家陸續加入北約，但區域問題專家指出，自從冷戰結束後，北約武力架構規模便一路縮減。

俄羅斯侵略烏克蘭，打破二戰後安全結構，將改變世界。圖為部署在黑海的俄羅斯海軍。（路透）

前任五角大廈官員、華府智庫「戰略暨國際研究中心」(Center for Strategic and International Studies)資深分析師柯狄斯曼(Anthony Cordesman)接受有線衛星公共事務廣播電視網(C-SPAN)訪問時說，自從蘇聯瓦解後，北約部隊就跟著縮編；他說，美國與歐洲盟邦在北約架構底下軍事能力，過去20年來持續減少。

北約秘書長史托騰柏格(Jens Stoltenberg)在俄羅斯出兵烏克蘭前即形容，俄羅斯企圖吞併烏克蘭是「這個世代裡，歐洲區域安全最險峻的時刻」。

2013年至2016年間擔任北約歐洲盟軍最高統帥的布里德羅佛(Philip Breedlove)22日接受「空軍雜誌」(Air Force Magazine)訪問時說，目前北約採循被動式嚇阻(passive deterrence)模式，俄羅斯則是積極作為(active measures)模式，「這就是我們會看到現在發生的狀況」。