俄入侵烏 粉碎冷戰後歐洲「安全結構」可能引發2效應

烏克蘭軍地面部隊撤出城市，準備與俄軍死戰。（Getty Images）

俄羅斯侵略烏克蘭，打破二戰後安全結構，將改變世界。圖為24日俄羅斯進攻後，一顆砲彈的殘骸落在哈爾科夫市的兒童公園。（美聯社）

俄羅斯總統普亭 發動對烏克蘭 滅國式的戰爭，已粉碎冷戰結束以來盛行於歐洲的安全結構，勢將改變世界；最近三位美國總統矢言由國際牽絆抽身、全力應付中國競爭的盤算，再次受挫；也讓北約組織(NATO)恢復團結，西方國家軍費開支可能增加，而經濟全球化也會受挫。

華爾街日報(WSJ)24日報導，俄國 全面入侵烏克蘭，粉碎冷戰後歐洲現行安全結構，接下來取而代之的安全結構會怎樣，沒人能預料；對美國政治的衝擊則是國際主義者與新孤立主義者的裂隙，原本潛藏於表面之下，現在將愈形明顯，共和黨內尤其如此。

前述僅是某些漣漪效應；一如九一一恐怖攻擊事件，俄國侵略烏克蘭這個二戰以來歐洲規模最大戰爭，彰顯常規已然消失，某些後果現在無法確知，另些影響未來則會以始料未及的方式出現。

普亭加速恢復前蘇聯領土

兩種效應現可確定：第一，普亭長久以來矢言恢復前蘇聯某些領土及影響力，現快馬加鞭進行；單是普亭這個目標，就會影響前蘇聯解體後出現在歐洲版圖十多個國家的心理；波蘭、立陶宛、拉脫維亞及愛沙尼亞等國政府都憂慮自己列居普亭接下來下手的名單。

北約將恢復團結加強戰力

第二個效應則是廣而言之的西方同盟及特定而言的北約組織(NATO)將恢復團結，加強戰力；西方同盟的團結接下來幾周、幾月就會備受考驗，美國認為若能持續下去，普亭侵略烏克蘭這項冒險行動就會轉化成巨大的戰略錯誤。

西方現對俄國祭出經濟制裁，是否會讓俄國更與中國靠攏；目前的全球經濟，美國能施展的最強武器就是經濟壓力，中、俄都有興趣由此構築防禦力。

中國能給俄國最直接的協助，便是緩解莫斯科遭受的制裁；制裁現看來勢必增廣加深；更廣泛來看，中、俄都有動機，想合力打造出平行的國際金融體制，有別於現今以美元主宰的體制；夢想與真的達成是兩回事，但光是夢想可能就有新的回應。

只是中國就中、美關係還有其他利益，似乎不真的想斬斷兩國關係，中、俄合作勢必受到限制；北京對俄國侵烏反應不果決，似乎正可反應這一點。另俄烏戰爭影響可能散播到更遠之處，例如拜登可能與伊朗達成協議，讓伊朗石油可解燃眉之急，代替被排擠出市場的俄國石油。