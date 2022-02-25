我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

烏克蘭戰報#06：防空決戰？俄軍空降「基輔斬首行動」

谷愛凌國籍風波 網連署要求史丹福拒入學

以為爆炸聲是煙火 烏居民逃難：我生命中最可怕的日出

編譯郭宣含／綜合24日電
俄羅斯軍隊24日發動對烏克蘭的全面進攻後，烏克蘭首都基輔市居民爭先恐後地逃離基輔，加油站和公路擠滿車，民眾拿著行李不知道要去哪裡。（美聯社）
俄羅斯軍隊24日發動對烏克蘭的全面進攻後，烏克蘭首都基輔市居民爭先恐後地逃離基輔，加油站和公路擠滿車，民眾拿著行李不知道要去哪裡。（美聯社）

俄羅斯選在24日清晨對烏克蘭發動攻擊，不僅在諸多城市燃起濃煙，也煽起恐懼，首都基輔(Kyiv)城市交通打結，無數的汽車在加油站排隊準備逃難，民眾在地鐵背拖行李但不知要去何處，公車票和商店糧食被搶購一空，逃往鄰國土耳其和波蘭的人龍也驟增；儘管多數民眾驚慌得不知所措，仍有部分民眾選擇照常生活，或者購槍自衛。

俄羅斯軍隊24日發動對烏克蘭的全面進攻後，烏克蘭首都基輔市居民爭先恐後地逃離基輔...
俄羅斯軍隊24日發動對烏克蘭的全面進攻後，烏克蘭首都基輔市居民爭先恐後地逃離基輔，加油站和公路擠滿車，民眾拿著行李不知道要去哪裡。（美聯社）

有人害怕 遊樂場都軍武碎片

第二大城哈爾科夫(Kharkiv)23日深夜遭飛彈襲擊，居民生活在一夕之間崩潰，居民在攻擊聲中驚醒，遊樂場散落許多軍武碎片，居民薩沙(Sasha)表示，她聽到爆炸聲本以為是煙火，「這是我生命中最可怕的日出。」

烏克蘭遠離邊界的區域也大塞車，長排的汽車在加油站外等著加油，或準備逃離烏煙瘴氣的基輔，有些民眾背著行李到地鐵避難，但不知該往哪個方向。

基輔的提款機前大排長龍，民眾擠往雜貨店搶購存糧，許多人背扛行囊、帶著貓狗寵物或推娃娃車湧向最大公車站。

俄羅斯軍隊24日發動對烏克蘭的全面進攻後，烏克蘭首都基輔市居民爭先恐後地逃離基輔...
俄羅斯軍隊24日發動對烏克蘭的全面進攻後，烏克蘭首都基輔市居民爭先恐後地逃離基輔，加油站和公路擠滿車，民眾拿著行李不知道要去哪裡。（歐新社）

一名在等車的18歲青年表示不知該怎麼辦，被問到是否會重返基輔時回應：「如果到時會變成俄國人的話就不會，到了今天傍晚，我想半數烏克蘭人就會變成俄國人了。」

有人不怕  照常去上班還遛狗

有些人慌張不已，其他人則選擇照常生活，但卻充滿不悅；空襲警報鳴聲作響，一名基輔居民抱怨：「我不害怕，我要去上班，唯一不尋常的就是基輔竟攔不到半輛計程車。」

許多人不知該如何反應，基輔主要的赫雷夏蒂克(Khreshchatyk)大街上，許多民眾焦慮查看手機，有些人遛狗或和朋友打招呼。

基輔的另一頭，一名居民看士兵和警察移開炸彈碎片，感到驚恐害怕，「直到最後一刻，我都不認為飛彈會炸過來，我剛才已甩開這種想法了。」另一人表示徹夜未眠，他打算先到土耳其觀望幾周，等戰爭結束再回國。

港口城市馬立波(Mariupol)具重要戰略地位，該地民眾也是常軌與恐懼交雜；部分居民在等公車疑似要去上班，其他人則趕緊逃離這個離分離區不到10哩的城市。

俄羅斯軍隊24日發動對烏克蘭的全面進攻後，烏克蘭首都基輔市居民爭先恐後地逃離基輔...
俄羅斯軍隊24日發動對烏克蘭的全面進攻後，烏克蘭首都基輔市居民爭先恐後地逃離基輔，加油站和公路擠滿車，民眾拿著行李不知道要去哪裡。（美聯社）

有人入伍 槍店排隊保家衛國

離波蘭不遠的西部城市利維夫(Lviv)，民眾受到政府鼓舞，開始在槍店外排隊準備入伍；一名居民表示：「這是我們的國土，我們會抗戰到最後一刻。」

不過也有許多人打算先抵達利維夫，再前往波蘭，24日上午排隊前往波蘭的人龍漸增；一名居民表示，他收拾衣服、文件和藥物，起初他與家人不願離開，但聽到自家附近傳出爆炸聲才不得不逃離。

烏克蘭 地鐵 汽車

上一則

對俄祭第二波制裁 拜登：普亭是侵略者，得承受後果

下一則

開戰…烏已400死傷 人民奔逃 總統向國際求援

延伸閱讀

烏克蘭總統誓言留在基輔 俄軍在大城遇頑抗

烏克蘭總統誓言留在基輔 俄軍在大城遇頑抗
圖輯／空襲下 基輔等城市的一天 炸毀的和炸不毀的…

圖輯／空襲下 基輔等城市的一天 炸毀的和炸不毀的…

基輔也快淪陷 澤倫斯基：敵人將我標記為頭號目標

基輔也快淪陷 澤倫斯基：敵人將我標記為頭號目標
烏克蘭防空力量幾摧毀殆盡 俄防長：將發動新一輪攻勢

烏克蘭防空力量幾摧毀殆盡 俄防長：將發動新一輪攻勢

熱門新聞

代表中國參賽的美中混血滑雪明星谷愛凌18日成為第一位在單屆冬奧獨得三面自由式滑雪獎牌的女性選手，卻仍擺脫不了在美、中之間選邊的難題。（美聯社）

降為隊伍之光…谷愛凌的國籍選擇 反映華裔認同空間

2022-02-19 06:08
谷愛凌U型場地技巧資格賽，晉級決賽。(美聯社)

中國或美國？海理喊話 要求谷愛凌「選一邊」

2022-02-17 02:28
莫斯科時間清晨5時50分，克里姆林宮無預警釋出緊急直播——俄國總統普亭，在全世界面前，正式宣布向烏克蘭政府宣戰。（截圖自俄羅斯24電視台）

黎明的戰爭第一槍：俄國向烏克蘭「全面宣戰」

2022-02-23 22:40
比爾蓋茲表示，下一場流行病可能很快到來，呼籲各國政府及早投資相關技術。 路透

蓋茲：新冠風險已大幅降低 但恐將迎接另一場疫情

2022-02-19 08:14
中國國務委員兼外長王毅。(圖取自中國外交部網站)

俄烏博弈挺誰 中國外長王毅表態了

2022-02-19 10:50
如果俄羅斯進一步入侵烏克蘭，拜登政府可能會加強制裁措施。（歐新社）

金融制裁不痛不癢 美擬用「癱瘓華為」狠招對付俄羅斯

2022-02-22 19:35

超人氣

更多 >
俄烏戰火時間線／半天內 俄發動203次襲擊 烏已數十死

俄烏戰火時間線／半天內 俄發動203次襲擊 烏已數十死
烏克蘭戰事首日137人亡 澤倫斯基：沒人與我們並肩作戰

烏克蘭戰事首日137人亡 澤倫斯基：沒人與我們並肩作戰
放過俄烏戰事 股指驚天逆轉

放過俄烏戰事 股指驚天逆轉

普亭下令出兵烏東 川普預言：中國肯定向台灣動手

普亭下令出兵烏東 川普預言：中國肯定向台灣動手
以希特勒為師 專家預測普亭的下一步是……

以希特勒為師 專家預測普亭的下一步是……