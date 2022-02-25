以為爆炸聲是煙火 烏居民逃難：我生命中最可怕的日出

俄羅斯軍隊24日發動對烏克蘭的全面進攻後，烏克蘭首都基輔市居民爭先恐後地逃離基輔，加油站和公路擠滿車，民眾拿著行李不知道要去哪裡。（美聯社）

俄羅斯選在24日清晨對烏克蘭 發動攻擊，不僅在諸多城市燃起濃煙，也煽起恐懼，首都基輔(Kyiv)城市交通打結，無數的汽車 在加油站排隊準備逃難，民眾在地鐵 背拖行李但不知要去何處，公車票和商店糧食被搶購一空，逃往鄰國土耳其和波蘭的人龍也驟增；儘管多數民眾驚慌得不知所措，仍有部分民眾選擇照常生活，或者購槍自衛。

俄羅斯軍隊24日發動對烏克蘭的全面進攻後，烏克蘭首都基輔市居民爭先恐後地逃離基輔，加油站和公路擠滿車，民眾拿著行李不知道要去哪裡。（美聯社）

有人害怕 遊樂場都軍武碎片

第二大城哈爾科夫(Kharkiv)23日深夜遭飛彈襲擊，居民生活在一夕之間崩潰，居民在攻擊聲中驚醒，遊樂場散落許多軍武碎片，居民薩沙(Sasha)表示，她聽到爆炸聲本以為是煙火，「這是我生命中最可怕的日出。」

烏克蘭遠離邊界的區域也大塞車，長排的汽車在加油站外等著加油，或準備逃離烏煙瘴氣的基輔，有些民眾背著行李到地鐵避難，但不知該往哪個方向。

基輔的提款機前大排長龍，民眾擠往雜貨店搶購存糧，許多人背扛行囊、帶著貓狗寵物或推娃娃車湧向最大公車站。

俄羅斯軍隊24日發動對烏克蘭的全面進攻後，烏克蘭首都基輔市居民爭先恐後地逃離基輔，加油站和公路擠滿車，民眾拿著行李不知道要去哪裡。（歐新社）

一名在等車的18歲青年表示不知該怎麼辦，被問到是否會重返基輔時回應：「如果到時會變成俄國人的話就不會，到了今天傍晚，我想半數烏克蘭人就會變成俄國人了。」

有人不怕 照常去上班還遛狗

有些人慌張不已，其他人則選擇照常生活，但卻充滿不悅；空襲警報鳴聲作響，一名基輔居民抱怨：「我不害怕，我要去上班，唯一不尋常的就是基輔竟攔不到半輛計程車。」

許多人不知該如何反應，基輔主要的赫雷夏蒂克(Khreshchatyk)大街上，許多民眾焦慮查看手機，有些人遛狗或和朋友打招呼。

基輔的另一頭，一名居民看士兵和警察移開炸彈碎片，感到驚恐害怕，「直到最後一刻，我都不認為飛彈會炸過來，我剛才已甩開這種想法了。」另一人表示徹夜未眠，他打算先到土耳其觀望幾周，等戰爭結束再回國。

港口城市馬立波(Mariupol)具重要戰略地位，該地民眾也是常軌與恐懼交雜；部分居民在等公車疑似要去上班，其他人則趕緊逃離這個離分離區不到10哩的城市。

俄羅斯軍隊24日發動對烏克蘭的全面進攻後，烏克蘭首都基輔市居民爭先恐後地逃離基輔，加油站和公路擠滿車，民眾拿著行李不知道要去哪裡。（美聯社）

有人入伍 槍店排隊保家衛國

離波蘭不遠的西部城市利維夫(Lviv)，民眾受到政府鼓舞，開始在槍店外排隊準備入伍；一名居民表示：「這是我們的國土，我們會抗戰到最後一刻。」

不過也有許多人打算先抵達利維夫，再前往波蘭，24日上午排隊前往波蘭的人龍漸增；一名居民表示，他收拾衣服、文件和藥物，起初他與家人不願離開，但聽到自家附近傳出爆炸聲才不得不逃離。