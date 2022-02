以為爆炸聲是煙火 烏居民逃難：我生命中最可怕的日出

俄羅斯選在24日清晨對烏克蘭 發動攻擊,不僅在諸多城市燃起濃煙,也煽起恐懼,首都基輔(Kyiv)城市交通打結,無數的汽車 在加油站排隊準備逃難,民眾在地鐵 背拖行李但不知要去何處,公車票和商店糧食被搶購一空,逃往鄰國土耳其和波蘭的人龍也驟增;儘管多數民眾驚慌得不知所措,仍有部分民眾選擇照常生活,或者購槍自衛。

俄羅斯軍隊24日發動對烏克蘭的全面進攻後,烏克蘭首都基輔市居民爭先恐後地逃離基輔,加油站和公路擠滿車,民眾拿著行李不知道要去哪裡。(美聯社)

第二大城哈爾科夫(Kharkiv)23日深夜遭飛彈襲擊,居民生活在一夕之間崩潰,居民在攻擊聲中驚醒,遊樂場散落許多軍武碎片,居民薩沙(Sasha)表示,她聽到爆炸聲本以為是煙火,「這是我生命中最可怕的日出。」

烏克蘭遠離邊界的區域也大塞車,長排的汽車在加油站外等著加油,或準備逃離烏煙瘴氣的基輔,有些民眾背著行李到地鐵避難,但不知該往哪個方向。

基輔的提款機前大排長龍,民眾擠往雜貨店搶購存糧,許多人背扛行囊、帶著貓狗寵物或推娃娃車湧向最大公車站。

俄羅斯軍隊24日發動對烏克蘭的全面進攻後,烏克蘭首都基輔市居民爭先恐後地逃離基輔,加油站和公路擠滿車,民眾拿著行李不知道要去哪裡。(歐新社)

一名在等車的18歲青年表示不知該怎麼辦,被問到是否會重返基輔時回應:「如果到時會變成俄國人的話就不會,到了今天傍晚,我想半數烏克蘭人就會變成俄國人了。」

有些人慌張不已,其他人則選擇照常生活,但卻充滿不悅;空襲警報鳴聲作響,一名基輔居民抱怨:「我不害怕,我要去上班,唯一不尋常的就是基輔竟攔不到半輛計程車。」

許多人不知該如何反應,基輔主要的赫雷夏蒂克(Khreshchatyk)大街上,許多民眾焦慮查看手機,有些人遛狗或和朋友打招呼。

基輔的另一頭,一名居民看士兵和警察移開炸彈碎片,感到驚恐害怕,「直到最後一刻,我都不認為飛彈會炸過來,我剛才已甩開這種想法了。」另一人表示徹夜未眠,他打算先到土耳其觀望幾周,等戰爭結束再回國。

港口城市馬立波(Mariupol)具重要戰略地位,該地民眾也是常軌與恐懼交雜;部分居民在等公車疑似要去上班,其他人則趕緊逃離這個離分離區不到10哩的城市。

俄羅斯軍隊24日發動對烏克蘭的全面進攻後,烏克蘭首都基輔市居民爭先恐後地逃離基輔,加油站和公路擠滿車,民眾拿著行李不知道要去哪裡。(美聯社)

離波蘭不遠的西部城市利維夫(Lviv),民眾受到政府鼓舞,開始在槍店外排隊準備入伍;一名居民表示:「這是我們的國土,我們會抗戰到最後一刻。」

不過也有許多人打算先抵達利維夫,再前往波蘭,24日上午排隊前往波蘭的人龍漸增;一名居民表示,他收拾衣服、文件和藥物,起初他與家人不願離開,但聽到自家附近傳出爆炸聲才不得不逃離。

Another video of a large air assault operation with Mi-8 helicopters in Hostomel, Kyiv oblast. https://t.co/pxgOFb6wXJ pic.twitter.com/Hax0KOulqP