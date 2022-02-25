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烏克蘭戰報#06：防空決戰？俄軍空降「基輔斬首行動」

谷愛凌國籍風波 網連署要求史丹福拒入學

開戰…烏已400死傷 人民奔逃 總統向國際求援

記者顏伶如／綜合報導
俄羅斯24日從北、東、南三方全面進攻烏克蘭，俄軍「激戰」後還攻下車諾比核電廠。圖為靠近哈爾科夫地區的機場受轟炸後濃煙滾滾。（Getty Images）
俄羅斯24日從北、東、南三方全面進攻烏克蘭，俄軍「激戰」後還攻下車諾比核電廠。圖為靠近哈爾科夫地區的機場受轟炸後濃煙滾滾。（Getty Images）

俄羅斯24日對烏克蘭展開全面進攻，除了對烏克蘭多座城市、軍事基地發動空襲，俄羅斯部隊及坦克車也從烏克蘭北部、東部及南部三面夾擊。俄羅斯開戰的第一天，已至少造成400人死傷；烏克蘭向全球求援，總統澤倫斯基(Volodymyr Zelensky)懇求西方國家對俄羅斯加強制裁，大批烏克蘭百姓則擠上火車或搭車，為了躲避戰火遠走他鄉。

基輔遭飛彈攻擊 澤倫斯基信心喊話

一架俄羅斯的Ka-52武裝直升機24日在進攻時墜落於基輔郊外的土地。 （美聯社）
一架俄羅斯的Ka-52武裝直升機24日在進攻時墜落於基輔郊外的土地。 （美聯社）

據有線電視新聞網(CNN)報導，烏克蘭官員證實，首都基輔(Kyiv)在當地時間25日上午開始遭到巡航飛彈或彈道飛彈攻擊。

就在烏克蘭軍隊與俄軍奮戰之際，澤倫斯基25日透過影片發表談話指出，一定會留在基輔，家人也都在烏克蘭；他說：「敵人把我列為頭號目標，我的家人則被列為第二目標。他們想殲滅烏克蘭元首，達到在政治上摧毀烏克蘭的目的。」

俄烏戰爭 二戰以來歐洲最大地面戰

俄羅斯部隊24日從北、東、南三個方向發動對烏克蘭的全面攻擊。圖為俄羅斯坦克挺進烏...
俄羅斯部隊24日從北、東、南三個方向發動對烏克蘭的全面攻擊。圖為俄羅斯坦克挺進烏克蘭東部。（路透）

俄羅斯入侵烏克蘭是二次世界大戰結束以來，歐洲地區爆發最大規模的地面戰爭。對於遭到各國同聲譴責並祭出最新制裁，俄羅斯總統普亭(Vladimir Putin)不為所動，反而揚言任何國家若想插手干預，必將承受「從沒見過的嚴重後果」。

美聯社報導分析，普亭強硬表態讓原本仍有些許希望的外交解決，隨之破滅。

俄三面夾擊 鎖定政府機構及軍事據點

烏克蘭的雷達遭俄軍砲火摧毀，通訊系統被破壞。（美聯社）
烏克蘭的雷達遭俄軍砲火摧毀，通訊系統被破壞。（美聯社）

俄軍的侵略行動在24日清晨展開，以一連串飛彈襲擊揭開序幕，鎖定標為烏克蘭重要政府機構及軍事據點，形成三面夾攻的地面攻擊旋即登場；烏克蘭及美國官員指出，俄軍從烏克蘭東部攻擊烏克蘭第二大城哈爾科夫(Kharkiv)，從烏克蘭南面發動的攻擊則以俄羅斯2014年吞併的烏克蘭領土克里米亞(Crimea)為基地，北面攻擊則從白俄羅斯發動。

烏克蘭的軍事設施遭俄軍砲火摧毀。（美聯社）
烏克蘭的軍事設施遭俄軍砲火摧毀。（美聯社）

俄軍數小時就控制車諾比核電廠原址

攻擊行動開始的數小時之後，位於基輔北邊、1986年發生爆炸事故後已廢棄的車諾比(Chernobyl核電廠原址就被俄軍控制；一艘土耳其貨輪也在烏克蘭港口城市敖德薩(Odessa)外海遭炸彈擊中，幸無人傷亡，但恐讓其他國家捲入戰爭。

澤倫斯基向各國喊話：小心明天戰爭找上你家

澤倫斯基24日宣布與俄羅斯斷交，並宣布全國實施戒嚴法；澤倫斯基向世界各國元首喊話說：「如果你們現在不幫我們，如果你們沒能提供強而有力的援助給烏克蘭，明天戰爭就會上你們家去敲門。」

澤倫斯基在影片演說中指出，烏克蘭已有137名英雄壯烈犧牲，其中包括10名軍官，受傷人數則有316人。

俄羅斯進攻烏克蘭消息傳出後，全球金融市場為之震盪，股市先跌後揚，油價飆高到每桶破百元。

拜登祭出新制裁 普亭已與馬克宏對話

拜登總統宣布對俄羅斯祭出最新一波制裁，並說普亭「選擇了這場戰爭」，俄羅斯將自食其果；拜登24日表示，並沒有打算與普亭直接對話，但普亭已經與法國總統馬克宏(Emmanuel Macron)交談。克里姆林宮形容兩人談話氣氛「嚴肅且坦白」。

美聯社報導分析，後冷戰時期的全球安全秩序，可能從此改寫；北大西洋公約組織(NATO)秘書長史托騰柏格(Jens Stoltenberg)說，俄羅斯發動的殘忍戰爭(brutal act of war)，摧毀了歐洲和平。

烏克蘭 白俄羅斯 普亭

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