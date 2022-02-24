圖輯／空襲下 基輔等城市的一天 炸毀的和炸不毀的…

俄軍24日砲擊烏克蘭基輔附近。(美聯社) 俄羅斯對烏克蘭展開第一波攻擊，首都基輔等多處城市和各地軍事指揮中心遭飛彈攻擊。 烏克蘭警方在基輔一處遭到砲擊處檢查。(美聯社) 雷達摧毀 烏克蘭南部馬立波的一座雷達24日遭空襲摧毀。（美聯社） 俄羅斯攻擊烏克蘭，基輔自晚10時至早7時實施宵禁。(Getty Images) 烏克蘭東部城鎮楚固耶夫24日遭俄軍轟炸後，烏國消防員為一棟遇襲大樓滅火。（Getty Images） 圖為烏克蘭港口城市馬立波被炸毀的雷達與汽車。(美聯社) 烏克蘭國防部園區的情報總部大樓外24日濃煙密布。(路透) 俄機迫降烏境，一架蘇聯式 Ka-52直升機24日迫降基輔近郊。（美聯社） 俄國進軍烏克蘭，全球領袖譴責，德國總理蕭茲表示，這是歐洲「黑暗的一天」。圖為烏國第二大城哈爾科夫的超市收銀機前擠滿準備結帳的民眾。（Getty Images） 俄羅斯政府正在圍捕少數敢於抗議對烏克蘭戰爭的俄羅斯人，其中包括人權捍衛者利維諾維奇。(圖取自推特) 烏克蘭 俄羅斯 上一則 圖輯／戰火下 烏克蘭人的一天 慌亂悲哀和無助 下一則 烏克蘭防空力量幾摧毀殆盡 俄防長：將發動新一輪攻勢
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