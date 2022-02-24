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基輔民眾打包出逃 高速公路塞爆、地鐵擠滿人潮畫面曝

編譯徐榆涵／綜合報導
天還未亮，高速公路上就擠滿要離開基輔的車潮。（路透）
天還未亮，高速公路上就擠滿要離開基輔的車潮。（路透）

在傳出俄羅斯對烏克蘭首都基輔發起軍事攻擊後，許多基輔人開始打包出逃，公路上擠滿車潮，還有人搶搭公車或巴士，連基輔的地鐵站也塞滿提著行李箱的民眾。

根據社群媒體，民眾也愈來愈恐慌，許多說已經躲進防空洞和地下室避難。電視畫面顯示，人們在街上祈禱，成群結隊地抱在一起。

基輔的衛報記者哈丁（Luke Harding）在推特上說，街上人很少，人們在提款機前排隊領錢。

此外，加油站外也擠滿車潮，民眾紛紛等待加油以離開基輔。

基輔民眾搶搭公車或巴士離開。（Getty Images）
基輔民眾搶搭公車或巴士離開。（Getty Images）
基輔的地鐵站也湧進人潮。（Getty Images）
基輔的地鐵站也湧進人潮。（Getty Images）

社群媒體 地鐵站 烏克蘭

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