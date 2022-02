基輔民眾打包出逃 高速公路塞爆、地鐵擠滿人潮畫面曝

在傳出俄羅斯對烏克蘭 首都基輔發起軍事攻擊後,許多基輔人開始打包出逃,公路上擠滿車潮,還有人搶搭公車或巴士,連基輔的地鐵站 也塞滿提著行李箱的民眾。

根據社群媒體 ,民眾也愈來愈恐慌,許多說已經躲進防空洞和地下室避難。電視畫面顯示,人們在街上祈禱,成群結隊地抱在一起。

基輔的衛報記者哈丁(Luke Harding)在推特上說,街上人很少,人們在提款機前排隊領錢。

Saint Sophia cathedral in Kyiv, symbol of Ukrainian nationhood. Still standing 8am local time, a few people on streets, queues for cash machines, one cafe amazingly open, mood of fear, shock & quiet defiance pic.twitter.com/izikRLNHrf