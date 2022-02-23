美中聯合國再交鋒 暗批北京給俄羅斯「侵略通行證」

美國駐聯合國大使托馬斯─格林菲爾德23日在聯合國安理會上發言。(美聯社)

聯合國 23日舉行大會討論烏克蘭 情勢，中國呼籲各方節制；美國駐聯合國大使托馬斯─格林菲爾德(Linda Thomas-Greenfield)發言表示，若只是呼籲俄羅斯 和烏克蘭雙方降低緊張情勢，等同給俄國「侵略通行證」。

俄羅斯總統普亭21日宣布承認烏克蘭境內兩分離地區為獨立國家，美國等國紛紛祭出制裁，與俄羅斯交好的中國立場備受關注。

北京駐聯合國大使張軍重申，中方關注烏克蘭局勢，烏克蘭問題有複雜的歷史和現實因素，演變至今是一系列因素共同作用的結果，當前局勢下各方都應保持克制，避免採取加劇緊張局勢的活動，呼籲各方理解安全不可分割的重要性，繼續對話協商，透過和平方式尋求解決彼此關切的合理方式。

中國常駐聯合國代表張軍23日在聯合國安理會發言。(美聯社)

「俄羅斯是侵略者。」托馬斯─格林菲爾德表示，應對俄羅斯侵略烏克蘭沒有「中間地帶」，聯合國所有會員國都應正視這項威脅，呼籲俄烏兩邊降低緊張情勢，只是給俄羅斯一張侵略通行證。

托馬斯─格林菲爾德說，俄羅斯2014年併吞克里米亞就是「非法入侵」，莫斯科正在烏克蘭東境製造並煽動軍事衝突；美國預計一旦俄羅斯選擇戰爭，可能導致超過500萬人流離失所，這將是全球面臨最大的難民危機之一，此外，烏克蘭是重要的小麥產地，戰爭將導致糧食價格飆漲，利比亞等地的飢荒會更嚴重。

「若俄羅斯選擇侵略，普亭要為後果負全責」，托馬斯─格林菲爾德表示，全球應團結起來讓俄羅斯付出更嚴重代價。

托馬斯─格林菲爾德並未在演說中提及中國，但針對意味濃厚。

中國外交部發言人華春瑩23日表示，制裁從來不是解決問題的有效途徑，過往美方制裁俄羅斯是否曾真正解決問題？世界因美國制裁變得更好了？烏克蘭問題會因為美國制裁俄羅斯而自然解決？歐洲安全因此更有保障？

中國在俄烏問題保持謹慎態度，美國國務卿布林肯不只一次致電北京外長王毅討論，國務院發言人普萊斯(Ned Price)23日表示，中國老是強調「主權在任何情況下都神聖不可侵犯」，面對俄羅斯侵犯烏克蘭主權，應當問問中國要如何言行一致。