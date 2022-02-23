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新聞評論／俄經濟早與西方隔絕 拜登必須加碼制裁

記者顏伶如／綜合報導

俄羅斯2014年吞併克里米亞(Crimea)而遭美國等國制裁之後，俄羅斯總統普亭(Vladimir Putin)花了數年時間讓1.5兆的國家經濟與西方國家隔絕，以求自保。紐約時報分析，美國對俄羅斯祭出的最新制裁效果有限，拜登政府或許必須推出連一般俄羅斯平民百姓都將受到影響的最嚴格制裁才行，或者改採非經濟選項，例如為烏克蘭境內的義勇軍提供更多軍事援助。

卡內基莫斯科中心(Carnegie Moscow Center)亞太研究部俄羅斯主任加布耶夫(Alexander Gabuev)分析，普亭身邊某些民族主義強硬派人士早就被美國財政部列入制裁，對於個人與家人這輩子恐將無法再與美國或歐洲產生關係的事實，已經坦然接受。

加布耶夫形容，這些人就是當今俄羅斯的掌權派，擁有龐大財富，與外界完全隔絕，「但他們只能在俄羅斯境內逍遙」。他也說，這些有力人士在俄羅斯國營企業扮演重要角色，經營事業也與國營企業有關，俄羅斯經濟越是對外隔絕，這些人就越能直接獲利。

紐時分析，某些專家指出，如果拜登政府要對俄羅斯做出最嚴厲的制裁，例如切斷俄羅斯最大銀行Sberbank 、VTB與非俄羅斯機構的往來，俄羅斯恐將發生金融恐慌，股市大跌，通膨飛漲。在這種情況下，不但數十億身價的富豪將受衝擊，就連俄羅斯中產階級、低收入家庭也都將遭受全面影響。出口能源的俄羅斯企業將無法收到帳款。

喬治華盛頓大學(George Washington University)客座教授史內戈瓦雅(Maria Snegovaya)說，如果美國對俄羅斯做出最大力道的懲罰，全球市場將出現料想不到、無法預測的後果。

22日被美國制裁的VEB銀行，是俄羅斯主要開發銀行。曾於歐巴馬任內擔任國務院資深制裁官員的費雪曼(Edward Fishman)分析：「我的解讀是，這是拜登政府對俄羅斯的一記警告，讓俄羅斯知道美國已經做好準備，接下來要切斷其他俄羅斯大型銀行與美國金融系統的關聯。

「拜登的用意是給普亭一次機會，讓俄羅斯從戰爭爆發邊緣往後退。」費雪曼也說，拜登同時對俄羅斯傳遞訊息是，倘若普亭果真對烏克蘭全面開戰，那麼俄羅斯將面臨慘重的經濟後果。

俄羅斯 拜登 普亭

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