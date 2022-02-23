俄軍進駐烏東「維和」白宮定調「入侵」

西方國家還在為俄國是否入侵烏克蘭之際，俄國部隊2月14日列寧格勒地區軍演。(路透)

俄羅斯 總統普亭 授權軍隊越過烏克蘭 邊境、進入俄方支持的分離主義分子控制地區時，白宮一開始並未指其「入侵」。使用「入侵」一詞很重要，它為拜登提到的多波經濟制裁奠定基礎，北約盟國和其他視普亭侵略違反國際法並威脅歐洲國家秩序的國家，也一致採取行動。

22日，普亭宣布承認烏東兩個親俄分離地區「獨立」並派兵進駐「維和」，立即招致國際譴責。拜登總統說：「這是俄羅斯入侵烏克蘭的開始。」歐洲主要盟友也表示普亭已越過紅線；北約(NATO)秘書長史托騰柏格(Jens Stoltenberg)也明確指出，「我們看到一個已被入侵的國家，正遭受進一步入侵。俄羅斯公然違反國際法。」

當被問及普亭決定派遣所謂「維和人員」進駐是否構成入侵，歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾(Josep Borrell)說：「我不會說這是全面入侵，但俄羅斯軍隊已在烏克蘭領土上。」

西方國家還在為俄國是否入侵烏克蘭之際，俄國部隊早在2月初就在南部羅斯托夫進行入侵式的軍演。(路透)

俄羅斯官員尚未證實俄軍已依據法令越過俄烏邊界；但俄羅斯立法者已允許普亭在國外使用軍隊，引發各方對俄羅斯大規模入侵烏克蘭、推翻基輔政府的擔憂。

儘管大家為術語爭論不休，但現在很難將俄羅斯的行動視為入侵以外的任何事；只待普亭發動全面攻勢推翻基輔，分歧就會消散。

拜登表示，普亭進行大規模軍事準備，包括在邊境部署逾15萬士兵並將血液供應運送到這些地區，說這不是要入侵鄰國，不合邏輯；拜登說：「若非打算發動戰爭，根本不需要鮮血。」

聖母大學法學教授、國際法和用武方面專家奧康奈爾(Mary Ellen O’Connell)表示，任何軍事力量越過國界都是非法的，即使它被稱為入侵以外的東西。

「入侵的規模和影響，是衡量合法反應的標準。」奧康奈爾說：「以武力控制整個國家，驅逐忠於它的政府和軍隊，是最極端的違法行為。」

拜登宣布俄羅斯已再次入侵烏克蘭後，明確表示不會派遣美軍進入烏克蘭，但他下令將駐紮在歐洲的美軍移至三個最易受到俄羅斯潛在攻擊的北約成員國：愛沙尼亞、拉脫維亞和立陶宛。波羅的海三小國二戰後被莫斯科吞併，1991年蘇聯解體後重獲獨立。

拜登宣布對俄羅斯銀行和獨占企業實施嚴厲金融制裁，並表示若普亭擴大入侵，將實施更多制裁。全球對普亭在烏克蘭的舉動反應迅速，幾乎沒有關於合法性的爭論。